В Сбербанке предупредили о новом мошенничестве с помощью роботов

В течение ближайшего полугода появится новый вид мошенничества с помощью роботов, подделывающих разные голоса, предупредили в Сбербанке. Такова вероятная угроза, отметил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

По его словам, число случаев мошенничества с помощью социоинженерии, то есть методов получения доступа к информации на основе психологии людей, за последние полгода выросло на 30-40 процентов.

"У нас завал социальной инженерии, все это знают. Тренд ужасный. Реагирование у нас у всех, все компании крупные, банки брошены на съедение этих "мошенников", - рассказал Кузнецов в ходе сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он отметил, что Сбербанк блокирует около 96-97 процентов таких попыток незаконно завладеть чужими средствами. Но количество мошеннических действий нарастает, и бороться со злоумышленниками невозможно, если клиент сам переводит деньги мошенникам.

По данным Сбербанка, мировой бизнес от кибератак в 2018 году потерял около 1,5 триллиона долларов, а расходы компаний на кибербезопасность выросли до 96 миллиардов долларов.