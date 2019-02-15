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15.02.2019 17:50
Рубрика: Экономика

В Сбербанке предупредили о новом мошенничестве с помощью роботов

Текст: Евгений Гайва

В течение ближайшего полугода появится новый вид мошенничества с помощью роботов, подделывающих разные голоса, предупредили в Сбербанке. Такова вероятная угроза, отметил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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По его словам, число случаев мошенничества с помощью социоинженерии, то есть методов получения доступа к информации на основе психологии людей, за последние полгода выросло на 30-40 процентов.

"У нас завал социальной инженерии, все это знают. Тренд ужасный. Реагирование у нас у всех, все компании крупные, банки брошены на съедение этих "мошенников", - рассказал Кузнецов в ходе сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он отметил, что Сбербанк блокирует около 96-97 процентов таких попыток незаконно завладеть чужими средствами. Но количество мошеннических действий нарастает, и бороться со злоумышленниками невозможно, если клиент сам переводит деньги мошенникам.

По данным Сбербанка, мировой бизнес от кибератак в 2018 году потерял около 1,5 триллиона долларов, а расходы компаний на кибербезопасность выросли до 96 миллиардов долларов.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Финансы Сбербанк
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