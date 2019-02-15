В Союзном государстве обсуждают создание центров тестирования школьников

Дальнейшая интеграция итоговых испытаний для школьников Союзного государства вошла в повестку дня отраслевых министров образования на сочинской встрече президентов России и Беларуси, на которой рассматривались вопросы сотрудничества в сфере культуры, образования и спорта.

Российский центр приема Единого госэкзамена может быть создан в Минске с одновременным созданием аналогичного белорусского центра в Москве, сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. По его мнению, "это можно обсудить в ходе ближайших контактов и, возможно, интеграцию двух этих институтов между собой", - уточнил министр. Он напомнил, что белорусские граждане сегодня могут поступать практически во все российские университеты на программы от бакалавриата до аспирантуры.

В настоящее время в российских вузах обучаются практически 14 тысяч студентов и аспирантов из Беларуси. В рамках молодежной политики, напомнил Котюков, уже пять лет существует соглашение о сотрудничестве, ежегодно утверждается совместный план по реализации мероприятий.

Министр не исключает целесообразность создания нового формата: "проведение ежегодного форума ректоров университетов России и Беларуси, и первый можно уже в этом году провести в Москве. На нем обсудить ряд практических задач, в том числе по развитию образовательных программ и, может быть, даже по формированию некоей ассоциации вузов, которая могла бы в постоянном режиме сближать наши позиции и развивать практику сотрудничества. В этом же контексте можно было бы дополнительно вернуться к перспективам развития Белорусско-российского университета в сотрудничестве с ведущими российскими университетами", - предложил он.

Обсуждение этих инициатив уже запланировано на совместной коллегии в апреле на полях шестого международного московского салона образования, резюмировал Михаил Котюков.