В США молодой человек открыл стрельбу на территории школы

В американском штате Нью-Мексико молодой человек устроил стрельбу в школе. Инцидент произошел в четверг утром на территории учебного заведения "Сью Кливленд" в пригороде Альбукерке.

Пострадавших нет, злоумышленник задержан. Пока о мотивах его поступка ничего неизвестно, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на представителей местной полиции.

По данным ТАСС, этот инцидент произошел ровно через год после трагедии в школе города Парклэнд (штат Флорида). Там бывший учащийся, вооруженный полуавтоматической винтовкой AR-15, открыл огонь по школьникам и преподавателям. Погибли 17 человек и были ранены еще 15. Стрелку грозит смертная казнь.