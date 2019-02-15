У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Ваш iPhone "обрушится", если пять раз сказать "дефис"

15.02.2019,  
13:25
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российский пользователь Twitter с ником JosieNatorie обнаружил проблему, которая затрагивает все современные модели iPhone. Любой смартфон под управлением актуальной версии iOS уходит в перезагрузку, если услышит слово "дефис", произнесенное пять раз.

Чтобы добиться нужного эффекта, нужно открыть любое приложение, где вводится текст, и активировать режим диктовки, после чего произнести по-русски слово "дефис" пять раз (работает и с английским словом hyphen). На пятом "дефисе" смартфон перезагрузится.

Популярные смартфоны с шикарным звуком снова появятся в продаже
Появились новые подробности о раскладушке Samsung. Она будет совсем не такой

Проблема, как утверждают пользователи, носит массовый характер и наблюдается в том числе в поиске Spotlight (но не работает в Siri). Вероятно, ее исправят в одном из ближайших обновлений.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: Nintendo
Выпущен самый необычный и при этом бесплатный тетрис 14.02.2019
Google снова разрабатывает модульный смартфон 13.02.2019
Apple
Apple запустит новостной сервис и получит с него половину прибыли 13.02.2019
Из App Store исчезло приложение Avito 12.02.2019
безопасность
Эксперты предупредили об опасности онлайн-регистрации на рейс 12.02.2019
"Не делайте этого". Обновление сломало iPhone по всему миру 11.02.2019