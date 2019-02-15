Ваш iPhone "обрушится", если пять раз сказать "дефис"

Российский пользователь Twitter с ником JosieNatorie обнаружил проблему, которая затрагивает все современные модели iPhone. Любой смартфон под управлением актуальной версии iOS уходит в перезагрузку, если услышит слово "дефис", произнесенное пять раз.

Да, реально воспроизводится на XS Max стабильно pic.twitter.com/J26SNXnzqL — Sergey Demidov (@sdemidov) 12 февраля 2019 г.

Чтобы добиться нужного эффекта, нужно открыть любое приложение, где вводится текст, и активировать режим диктовки, после чего произнести по-русски слово "дефис" пять раз (работает и с английским словом hyphen). На пятом "дефисе" смартфон перезагрузится.

Проблема, как утверждают пользователи, носит массовый характер и наблюдается в том числе в поиске Spotlight (но не работает в Siri). Вероятно, ее исправят в одном из ближайших обновлений.