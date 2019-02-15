Власти Чили ввели миллионные штрафы за блокировку доступа на пляжи

В Чили будут штрафовать нарушителей, блокирующих туристам и местным жителям доступ на пляжи. Причем речь идет о миллионных штрафах.

Как сообщает РИА Новости, сумма выплат варьируется от 490 тысяч песо до 4,9 миллиона песо (737 до 7370 долларов). При повторении проступка штраф будет удвоен.

Министерство национального достояния Чили напомнило, что в стране нет частных пляжей. Между тем многие владельцы частных домов и отелей не пускают посторонних на свою территорию, утверждая, что это частная собственность. О подобном нарушении теперь можно будет сообщить в ведомство.