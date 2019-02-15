Новости

В России начали принимать заказы на лимузин и седан Aurus 12:08
Кремль: Путин и Лукашенко могут сыграть в хоккей в Сочи 12:05
Кубань стала лидером в РФ по числу отелей с системой "Все включено" 12:00
В Саратовской области лицеист ранил старшекурсника ножом 11:59
Результаты игры Друзя в "Кто хочет стать миллионером?" аннулированы 11:58
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Тарасенко - третьей 11:53
Путин и Абэ не говорили про визы 11:53
Bentley представила самый быстрый в мире внедорожник 11:52
Синоптики предупредили москвичей о гололеде 11:49
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя 11:47
В Уфе стая бродячих собак напала на пятиклассника 11:47
Лукашевич призвал Запад повлиять на Киев для деэскалации ситуации на Украине 11:44
Друзь и Бер отстранены от участия в передачах Первого канала 11:37
Видео: блогеры выяснили, как опасен сорвавшийся при буксировке фаркоп 11:37
На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника 11:35
В Петербурге по факту драки двух мам в детсаду возбудили дело 11:29
В Сызрани рухнула крыша жилого дома дореволюционной постройки 11:24
В Москве у полицейских появятся "умные" очки 11:23
В Башкирии проверят больницу, где пенсионерке наложили шину из швабры 11:22
В Краснодаре при пожаре в бытовке погиб ребенок 11:20
В Карелии женщину задержали за создание сети наркотайников 11:18
Козак: Цена на бензин не превысит уровень инфляции 11:17
Таможня "Шереметьево" задержала футболиста Дмитрия Тарасова 11:14
Во Владимирской области под тяжестью снега рухнула крыша дома 11:08
Из квартиры нижегородки вывезли пять грузовиков мусора 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
15.02.2019 11:40
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Власти Дагестана определили стратегию инвестиционного развития региона

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

В рамках деловой программы Российского Инвестиционного Форума 14 февраля в Сочи глава Дагестана Владимир Васильев провел открытую пресс-конференцию в присутствии крупнейших федеральных и региональных СМИ. Обсуждение коснулось ключев

Фото: iStock
Споры в сфере интеллектуальной собственности можно будет решить онлайн
ых вопросов экономического развития и улучшения инвестиционного климата региона.

Владимир Васильев обозначил шаги, предпринимаемые правительством республики в аспекте социальной политики, создания равных условий конкурентной борьбы и организации дополнительных рабочих мест для квалифицированных специалистов.

Глава Дагестана поделился предварительными результатами развития региона, обозначив ряд нововведений в сферах здравоохранения, туризма, науки и образования. По оценке Агентства стратегических инициатив, а также на основе независимых соцопросов, инвестиционный климат Дагестана демонстрирует положительную динамику в сравнении с 2018 годом. Примером улучшения положения в инвестиционной среде, среди прочего, является увеличение пассажиропотока. Так было запущено несколько дополнительных авиарейсов, что способствовало формированию здоровой конкуренции в сфере воздушных перевозок. Железнодорожное сообщение в регионе также станет более комфортным и современным: на это позволяет надеяться подписанное сегодня соглашение с компанией "РЖД".

В ходе дальнейшей работы Российского Инвестицион

Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
Андрей Кричевский (IPChain): безопасное киберпространство - вопрос национальной важности для любого государства
ного Форума правительство Дагестана также планирует подписание соглашений с такими крупнейшими телекоммуникационными компаниями, как "Ростелеком", "НТВ-плюс", "МТС", "Extreme" с целью сохранения информационного суверенитета Дагестана и внедрения в регионе высоких технологий.

Кроме того, на мероприятии было отмечено создание в Северокавказском регионе инвестиционных площадок, в число которых попали моногорода Каспийск и Дагестанские Огни. Министр связи, информатизации и массовых коммуникаций Республики Дагестан Сергей Снегирев анонсировал завтрашнее подписание соглашений с госкорпорацией "Росатом", компанией "Яндекс", а также с Ассоциацией IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности"). По словам спикера, сотрудничество с IPChain позволит развить институт интеллектуальной собственности в условиях перехода к цифровой экономике, усовершенствовать государственную и республиканскую политику в данной сфере.

Российский Инвестиционный Форум в очередной раз становится площадкой подписания соглашений и дает старт взаимовыгодному сотрудничеству между государственными и бизнес-структурами.

Экономика Финансы Инвестиции

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Первый канал прокомментировал отстранение Бера и Друзя
Захарова прокомментировала угрозы Болтона по Венесуэле
США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков
Уголовное дело возбуждено после "разборки" у кафе в Москве

Новости проекта

07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области