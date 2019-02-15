Власти Дагестана определили стратегию инвестиционного развития региона

В рамках деловой программы Российского Инвестиционного Форума 14 февраля в Сочи глава Дагестана Владимир Васильев провел открытую пресс-конференцию в присутствии крупнейших федеральных и региональных СМИ. Обсуждение коснулось ключев

ых вопросов экономического развития и улучшения инвестиционного климата региона.

Владимир Васильев обозначил шаги, предпринимаемые правительством республики в аспекте социальной политики, создания равных условий конкурентной борьбы и организации дополнительных рабочих мест для квалифицированных специалистов.

Глава Дагестана поделился предварительными результатами развития региона, обозначив ряд нововведений в сферах здравоохранения, туризма, науки и образования. По оценке Агентства стратегических инициатив, а также на основе независимых соцопросов, инвестиционный климат Дагестана демонстрирует положительную динамику в сравнении с 2018 годом. Примером улучшения положения в инвестиционной среде, среди прочего, является увеличение пассажиропотока. Так было запущено несколько дополнительных авиарейсов, что способствовало формированию здоровой конкуренции в сфере воздушных перевозок. Железнодорожное сообщение в регионе также станет более комфортным и современным: на это позволяет надеяться подписанное сегодня соглашение с компанией "РЖД".

В ходе дальнейшей работы Российского Инвестицион

ного Форума правительство Дагестана также планирует подписание соглашений с такими крупнейшими телекоммуникационными компаниями, как "Ростелеком", "НТВ-плюс", "МТС", "Extreme" с целью сохранения информационного суверенитета Дагестана и внедрения в регионе высоких технологий.

Кроме того, на мероприятии было отмечено создание в Северокавказском регионе инвестиционных площадок, в число которых попали моногорода Каспийск и Дагестанские Огни. Министр связи, информатизации и массовых коммуникаций Республики Дагестан Сергей Снегирев анонсировал завтрашнее подписание соглашений с госкорпорацией "Росатом", компанией "Яндекс", а также с Ассоциацией IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности"). По словам спикера, сотрудничество с IPChain позволит развить институт интеллектуальной собственности в условиях перехода к цифровой экономике, усовершенствовать государственную и республиканскую политику в данной сфере.

Российский Инвестиционный Форум в очередной раз становится площадкой подписания соглашений и дает старт взаимовыгодному сотрудничеству между государственными и бизнес-структурами.