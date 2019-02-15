Во Франции реализуют крупный проект по продвижению русского языка

Преподаватели русского языка как иностранного, дети из русскоязычных семей и их родители, проживающие во Франции и все иностранцы, неравнодушные к языку Пушкина, посетят масштабную программу, - сообщает издательство центра русского языка в Париже "Златоуст".

Лингвистов, филологов, полиглотов ожидают увлекательные мастер-классы, лекции, семинары. Кстати, занятия, касающиеся "великого и могучего", будут проводить крупные российские специалисты, педагоги и филологи на разных парижских площадках. К примеру, семинар для учителей русского языка как иностранного состоится в представительстве Россотрудничества.

А в Русском духовно-культурном центре запланированы мероприятия по преподаванию русского языка детям. Они будут продолжаться в течение двух дней. Главной изюминкой образовательной программы станет Салон русскоязычных литератур, который пройдёт в мэрии Пятого округа Парижа. Его посетители смогут побывать на открытых лекциях.

Там также организуют выставку литературы центра "Златоуст". Она будет особенно интересна педагогам.

Кроме того, парижская школа "Алые паруса", где преподавание ведется на русском языке, отмечает десятилетний юбилей. К этой дате "Златоуст" разработал специальную программу. Дискуссии о русском языке продолжаться не только во Франции.

После окончания мероприятий в Париже, "Златоуст" проведёт методический семинар в бельгийской столице.