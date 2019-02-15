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15.02.2019 22:25
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Во Франции реализуют крупный проект по продвижению русского языка

Текст: Елена Кухтенкова
Преподаватели русского языка как иностранного, дети из русскоязычных семей и их родители, проживающие во Франции и все иностранцы, неравнодушные к языку Пушкина, посетят масштабную программу, - сообщает издательство центра русского языка в Париже "Златоуст".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Андрей Иглов/ РИА Новости
В Сирии откроют первую модульную школу для изучения русского языка

Лингвистов, филологов, полиглотов ожидают увлекательные мастер-классы, лекции, семинары. Кстати, занятия, касающиеся "великого и могучего", будут проводить крупные российские специалисты, педагоги и филологи на разных парижских площадках. К примеру, семинар для учителей русского языка как иностранного состоится в представительстве Россотрудничества.

А в Русском духовно-культурном центре запланированы мероприятия по преподаванию русского языка детям. Они будут продолжаться в течение двух дней. Главной изюминкой образовательной программы станет Салон русскоязычных литератур, который пройдёт в мэрии Пятого округа Парижа. Его посетители смогут побывать на открытых лекциях.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Там также организуют выставку литературы центра "Златоуст". Она будет особенно интересна педагогам.

Кроме того, парижская школа "Алые паруса", где преподавание ведется на русском языке, отмечает десятилетний юбилей. К этой дате "Златоуст" разработал специальную программу. Дискуссии о русском языке продолжаться не только во Франции.

После окончания мероприятий в Париже, "Златоуст" проведёт методический семинар в бельгийской столице.

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