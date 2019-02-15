Введут ли США новые санкции против России и что будет с рублем

Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, специально для "Российской газеты":

- Начало 2019 года оказалось для рубля вполне неплохим, особенно после обвала в 2018 году. Так, за январь российская валюта выросла на 4,5 процента к доллару и на 3,7 процента к евро. А в первые две недели февраля динамика рубля по отношению к доллару и евро оказалась разнонаправленной.

Рубль вырос к евро на 1,09 процента, но подешевел на 0,6 процента к доллару. Что же ожидает российскую национальную валюту во второй половине февраля?

Прежде всего, вопрос об ужесточении санкций США против России как минимум до конца февраля снова окажется на повестке дня. Антироссийски настроенные сенаторы на днях внесли в Конгресс проект закона о санкциях против РФ.

Речь идет о санкциях по надуманному "делу Скрипалей", а также о новых санкциях в связи с инцидентом в Керченском проливе, имевшим место в ноябре 2018 года. Ну и, конечно, в связи с придуманным вмешательством России в выборы президента США.

Если этот закон будет принят, он предоставит президенту США право вводить санкции против российского госдолга, проектов России в энергетическом секторе (речь идет о производстве сжиженного природного газа), крупных российских банков и, возможно, киберсектора России (о чем конкретно идет речь - не уточняется).

Мы считаем, что вероятность принятия этого закона относительно невелика, но даже если он будет принят, то шанс, что президент Дональд Трамп воспользуется этим правом - еще меньше. Скорее всего, в самом худшем случае администрация США ограничится санкциями против физических лиц и, вероятно, российских силовых структур. Однако обсуждение проекта закона в Конгрессе США способно сильно потрепать нервы российским финансовым рынкам, в том числе можно ожидать сильной волатильности обменного курса рубля до конца февраля как минимум.

Сдвинуть курс рубля в любую сторону могут новости с переговоров Китая и США по поводу выхода из затянувшегося торгового конфликта или хотя бы по поводу достижения некого промежуточного компромисса. Если это произойдет, то ситуация может положительно отразиться на экономике Китая и динамике валют развивающихся стран. А продолжение или даже обострение конфликта будет, опять же, только усиливать волатильность рубля и укреплять доллар.

До конца февраля не будет заседаний ФРС США, Европейского центрального банка и ЦБ РФ по вопросу о процентных ставках, значит, не будет и влияния таких решений на курсы валют.

В последние дни февраля ОПЕК может обнародовать предварительные данные о том, как сокращалась добыча нефти участниками соглашения ОПЕК+ за февраль. Выполнение плана по сокращению добычи может положительно повлиять на цену нефти и, соответственно, на курс рубля.

С учетом внешних факторов, мы ожидаем, что до конца февраля доллар может колебаться в интервале 65,5-67,5 рубля, а евро - в рамках 73,9-76 рублей.