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15.02.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Введут ли США новые санкции против России и что будет с рублем

Текст: Георгий Панин
Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Начало 2019 года оказалось для рубля вполне неплохим, особенно после обвала в 2018 году. Так, за январь российская валюта выросла на 4,5 процента к доллару и на 3,7 процента к евро. А в первые две недели февраля динамика рубля по отношению к доллару и евро оказалась разнонаправленной.

Рубль вырос к евро на 1,09 процента, но подешевел на 0,6 процента к доллару. Что же ожидает российскую национальную валюту во второй половине февраля?

Фото: iStock
Рубль упал после сообщений о новых санкциях против России

Прежде всего, вопрос об ужесточении санкций США против России как минимум до конца февраля снова окажется на повестке дня. Антироссийски настроенные сенаторы на днях внесли в Конгресс проект закона о санкциях против РФ.

Речь идет о санкциях по надуманному "делу Скрипалей", а также о новых санкциях в связи с инцидентом в Керченском проливе, имевшим место в ноябре 2018 года. Ну и, конечно, в связи с придуманным вмешательством России в выборы президента США.

Если этот закон будет принят, он предоставит президенту США право вводить санкции против российского госдолга, проектов России в энергетическом секторе (речь идет о производстве сжиженного природного газа), крупных российских банков и, возможно, киберсектора России (о чем конкретно идет речь - не уточняется).

Мы считаем, что вероятность принятия этого закона относительно невелика, но даже если он будет принят, то шанс, что президент Дональд Трамп воспользуется этим правом - еще меньше. Скорее всего, в самом худшем случае администрация США ограничится санкциями против физических лиц и, вероятно, российских силовых структур. Однако обсуждение проекта закона в Конгрессе США способно сильно потрепать нервы российским финансовым рынкам, в том числе можно ожидать сильной волатильности обменного курса рубля до конца февраля как минимум.

Фото: iStock
В феврале выросла доходность рублевых депозитов в банках

Сдвинуть курс рубля в любую сторону могут новости с переговоров Китая и США по поводу выхода из затянувшегося торгового конфликта или хотя бы по поводу достижения некого промежуточного компромисса. Если это произойдет, то ситуация может положительно отразиться на экономике Китая и динамике валют развивающихся стран. А продолжение или даже обострение конфликта будет, опять же, только усиливать волатильность рубля и укреплять доллар.

До конца февраля не будет заседаний ФРС США, Европейского центрального банка и ЦБ РФ по вопросу о процентных ставках, значит, не будет и влияния таких решений на курсы валют.

В последние дни февраля ОПЕК может обнародовать предварительные данные о том, как сокращалась добыча нефти участниками соглашения ОПЕК+ за февраль. Выполнение плана по сокращению добычи может положительно повлиять на цену нефти и, соответственно, на курс рубля.

С учетом внешних факторов, мы ожидаем, что до конца февраля доллар может колебаться в интервале 65,5-67,5 рубля, а евро - в рамках 73,9-76 рублей.

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