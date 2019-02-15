Захарова прокомментировала угрозы Болтона по Венесуэле

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в шутливой форме ответила на угрозы советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона относительно "подрыва демократических институтов" в Венесуэле.

"Своим блокноту и ручке, что ли?", - задается вопросом Захарова на своей странице в Facebook, вспоминая известную фотографию советника американского президента с блокнотом в руках, на котором красовалась надпись "5 тысяч солдат в Колумбию".

Ранее Болтон в своем Twitter опубликовал угрозы в адрес тех, кто, по его мнению, строит заговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро с целью уничтожить демократические институты в этой стране. Они "продолжат сталкиваться с последствиями", - написал советник американского президента.

В опубликованном накануне интервью, которое Мадуро дал Euronews, венесуэльский президент обвинил США в провоцировании государственного переворота в Венесуэле.