Ассоциация IPChain обсудила развитие интеллектуальной собственности в цифровую эпоху

Россия, Москва, 15 февраля 2019 года. Ассоциация IPChain приняла участие в VII Международном юридическом форуме "Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики" (IP Форум), который проходит 15-16 февраля 2019 года в стенах Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в Москве. Спикеры и партнеры Ассоциации участвовали в круглых столах, дискуссионных площадках, а также в Дне карьеры в сфере интеллектуальных прав. В рамках круглого стола "Что происходит с интеллектуальной собственностью в цифровую эпоху и как с этим быть?" ведущие эксперты и юристы в сфере интеллектуальной собственности обсуждали наиболее актуальные тренды и вызовы, которые стоят перед этой сферой в условиях цифровизации.

В качестве спикеров сессии выступили советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Елена Авакян, юрист Ассоциации IPChain Елизавета Афанасьева, операционный директор "Онлайн Патент", патентный поверенный Алина Акиншина, партнер Nevsky IP Law, к. ю. н. Кирилл Митягин и руководитель практики АБ "Карельский, Ищук, Астафьев и партнеры", патентный поверенный Елена Буранова. Модератором сессии выступил АлександртТрифонов, к. ю. н., руководитель программы "LegalTech директор" МГЮА.

Как отметила советник АБ "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", советник Федеральной палаты адвокатов, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Содействие развитию корпоративного законодательства" и преподаватель МГЮА Елена Авакян: "Если еще два-три года назад мы говорили о цифровой экономике как о глобальной перспективе, то сегодня мы видим реальные признаки внедрения этих систем. Самая яркая тенденция, которая сегодня прослеживается, - это переход к цифровому государству. Мы все больше и больше видим цифровых платформ государственного направления. Мы все чаще слышим о цифровизации реестров. Мы все больше и больше видим информатизацию. Надеюсь, что все понимают, в чем разница: когда вы компьютеризируете процессы управления - это не цифровизация, это информатизация деятельности. Когда вы внедряете высокие информационные технологии - это тоже информатизация деятельности. Цифровизация - это переход на принципиально иные программные средства и принципиально иные возможности уже существующей информационной системы".

Елена Авакян также затронула тему внедрения блокчейна, отметив, что эта технология является необходимым решением в очень многих сферах и особенно, в сфере интеллектуальной собственности. "Сегодня для очень многих решений нет более подходящего принципа, чем блокчейн. Поэтому я думаю, что сегодня об этом будет сказано много, и я, безусловно, считаю, что одна из самых прогрессивных и продвинутых блокчейн-систем в России и сфере IP России - это система Ассоциации IPChain, которая и заложила основу реестрового учета в государственных системах управления", - заявила Елена Авакян.

Юрист Ассоциации IPChain Елизавета Афанасьева рассказала, что благодаря внедрению распределенных реестров доступ к объектам интеллектуальной собственности становится проще и быстрее. "Стоит отметить, что на сегодняшний день практически во всех странах реализуется от трех до четырех проектов, в той или иной степени направленных на развитие различных платформ по защите и управлению интеллектуальными правами на основе блокчейна. В России разработана и запущена IPChain - универсальная инфраструктура фиксации прав на объекты интеллектуальной собственности, отвечающая всем потребностям цифрового рынка и позволяющая потребителям и производителям объектов интеллектуальной собственности взаимодействовать в условиях максимальной прозрачности. Сеть IPChain дает возможность с помощью алгоритмов найти определенный объект, проследить его историю и посмотреть статус.

IPChain также позволяет хранить, идентифицировать и обмениваться сведениями об объекте как внутри сети, так и с внешним контрагентом. Особым преимуществом является то, что на базе IPChain можно построить сервис под конкретные отраслевые запросы. Кроме того, сеть IPChain помогает фиксировать факт создания объекта и устанавливать авторство - такие цифровые записи могут быть использованы не только для защиты своих прав, но и для последующей продажи объекта".

Отвечая на вопросы из зала о надежности блокчейн-реестров, Елена Авакян отметила, что именно неизменность является основным достоинством любой блокчейн-системы, и это особенно важно для государственных систем. "Государственный блокчейн - это частный случай корпоративного блокчейна. Государство как корпорация. Что является основным достоинством любой системы? Неизменность. Возникает вопрос, где гарантия, что государственный "владетельный князь блокчейна" не сможет что-либо поменять? И вот это сомнение играет плохую шутку с государственными распределенными системами. Система IPChain в этом смысле очень показательно и правильно построена. Ее узлами являются одновременно общественные организации, государственные организации, суд и некоторое количество частных компаний. Они настолько заинтересованы в сохранности информации, что в этом балансе контролируют друг друга и не допустят перекосов. Будущее за этими системами", - отметила спикер.

В рамках Дня карьеры в сфере интеллектуальных прав проректор по учебно-методической и воспитательной работе Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) Екатерина Еременко отметила, что интеллектуальная собственность является на сегодня самой интересной, многогранной и высокооплачиваемой сферой для специалистов, а также открытой для внедрения инновационных технологий. "В сфере интеллектуальной собственности функцию регулирования авторских и смежных прав выполнили общества по коллективному управлению правами. С учетом развития цифровой платформенной экономики они, естественно, приняли этот вызов времени. Технология блокчейн была взята за основу в тот момент, когда ОКУПы претерпевали кризис в реализации защиты прав правообладателей. Философия Ассоциации IPChain, учрежденной совместно с ОКУПами, Фондом "Сколково" и ведущими университетами, заключается в трех элементах - прозрачность, эффективность и, безусловно, гарантия защиты правообладателей. Кроме того, IPChain выполняет миссию развития правовой культуры распоряжения правами, что является необходимым условием для перехода к цивилизованному цифровому рынку", - заявила Екатерина Еременко.

Ассоциация "Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности" Международный IP Форум прошел в МГЮА им. О.Е. Кутафина уже в седьмой раз при участии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Международной торговой палаты ICC Russia (International Chamber of Commerce) и других. Ассоциация IPChain выступила официальным партнером форума.

Пресс-служба Ассоциации IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности)

E-mail: pressa@ipchain.ru: Тел. +7 (495) 203 71 62