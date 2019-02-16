Ассоциация IPChain поддержала этап Open Innovations Startup Tour

Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) стала официальным партнером и соорганизатором одного из самых масштабных в России и СНГ проектов по развитию технологического предпринимательства и выявлению перспективных инновационных проектов Open Innovations Startup Tour "Цифровой регион" '19, очередной региональный этап которого завершился в Омске.
Как заявил спикер тура и член судейской коллегии конкурса Open Innovations Startup Tour "Цифровой регион" '19, старший юрист Ассоциации IPChain Михаил Басс, "Startup Tour объединяет города, где есть крупные образовательные учреждения или бизнес-инкубаторы, иными словами, площадки для развития стартапов. При этом в данном мероприятии принимают участие специалисты с уникальным опытом в различных областях. Для начинающих предпринимателей это реальная возможность узнать что-то новое и получить отзыв о своем бизнес-проекте. Стартапы часто сталкиваются с "бытовыми" проблемами: где взять деньги, как обеспечить правовую охрану интеллектуальной собственности и т. д. Тур позволяет получить ответы на эти вопросы и перенять опыт".
В рамках образовательной программы завершившегося в Омске этапа регионального конкурса Михаил Басс выступил с лекцией "IPChain: новые возможности обеспечения правовой охраны интеллектуальной собственности". "Поговорили со слушателями об интеллектуальной собственности и ее важности для стартапов, о новых результатах интеллектуальной деятельности, которые появились вследствие перехода к новым технологиям, и о рекомендациях, которые мы от себя можем дать стартапу в аспекте обеспечения правовой охраны творческих продуктов", - поделился эксперт.
Спикер обратил особое внимание на возможности правовой охраны для творческих объектов, появившихся в результате применения новых технологий. По словам эксперта, при осуществлении защиты такие творческие объекты на сегодняшний день сталкиваются с трудностями, которые, к счастью, не являются неразрешимыми. "В отношении ряда творческих объектов создается некая правовая неопределенность. В условиях этой неопределенности предпринимателям могут помочь сервисы распределенного реестра объектов интеллектуальной собственности IPChain, которые обеспечивают не только правовую охрану, но и дополнительные опции, такие как привлечение финансирования, коммерциализация результатов и другие", - пояснил Басс.
Михаил Басс также поделился своими впечатлениями о работе в жюри конкурса проектов в IT-кластере, отметив, что выбирал проекты конкурсантов по критерию "драйвовости", степени проработки идеи и тому, насколько технические решения конкурсантов пересекаются с современными технологиями.
Всего в рамках регионального конкурса инновационных стартапов было развернуто три направления: трек информационных технологий, трек индустриальных и энергетических технологий и трек биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве. В полуфинал вышел 31 проект из Омска, Нижневартовска, Ярославля и Павлодара.
Главный приз омского этапа Startup Tour - 300 тысяч рублей - по итогам гранд-финала достался Антону Сметанину за проект "Кариеспрофилактические гели". Победители каждого направления - Антон Сметанин, Алексей Федоров с проектом "Установка для текстурирования поверхности микроямочками" и Дмитрий Абрамов, представивший проект Speechki, получили специальные призы от Ассоциации IPChain - сертификаты на членство в клубе n’RIS и право на депонирование объекта интеллектуальной собственности.
Следующий этап Open Innovations Startup Tour "Цифровой регион" '19 пройдет на юге России: 27 и 28 февраля состоится конкурс инновационных проектов в Ставрополе.
Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".
Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.
В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.
Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Суд по интеллектуальным правам (СИП).
Национальный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.
Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, созданного Linux Foundation для продвижения кросс-индустриальных блокчейн-технологий.
Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Российское профессорское собрание, Национальный реестр интеллектуальной собственности, "Литрес", Союз журналистов России, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКИТ), сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru, Кыргызпатент, Ассоциация интернет-издателей, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, киностудия "Союзмультфильм", АО "Российская венчурная компания", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) и другие. Создаются узлы сети и цифровой репозиторий на базе Госфильмофонда России.
Планируется подключение к проекту Евразийской патентной организации, сотрудничество с Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", Национальной электронной библиотекой и медиахолдингом "Национальная Медиа Группа".
Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).
Ассоциация IPChain выступила соорганизатором Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи народов Евразии, который на основе системного взаимодействия с ведущими экспертными сообществами, национальными и межгосударственными институтами развития, бизнес-структурами призван существенно увеличить эффективность реализации Цифровой повестки ЕАЭС.
Ассоциация является соучредителем Евразийского цифрового консорциума "Прикладная наука", организованного с целью координации деятельности сети общественных цифровых исследовательских институтов, создаваемых на территории всего Евразийского экономического пространства.