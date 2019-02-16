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16.02.2019 12:46
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Ассоциация IPChain поддержала этап Open Innovations Startup Tour

Ассоциация IPChain выступила соорганизатором крупнейшего стартап-конкурса Фонда "Сколково", который пройдет в десяти регионах России.
Фото: пресс-служба Ассоциации IPChain Фото: пресс-служба Ассоциации IPChain
Фото: пресс-служба Ассоциации IPChain

Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) стала официальным партнером и соорганизатором одного из самых масштабных в России и СНГ проектов по развитию технологического предпринимательства и выявлению перспективных инновационных проектов Open Innovations Startup Tour "Цифровой регион" '19, очередной региональный этап которого завершился в Омске.

Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
Россия и Сингапур обменялись опытом управления в сфере интеллектуальной собственности

Как заявил спикер тура и член судейской коллегии конкурса Open Innovations Startup Tour "Цифровой регион" '19, старший юрист Ассоциации IPChain Михаил Басс, "Startup Tour объединяет города, где есть крупные образовательные учреждения или бизнес-инкубаторы, иными словами, площадки для развития стартапов. При этом в данном мероприятии принимают участие специалисты с уникальным опытом в различных областях. Для начинающих предпринимателей это реальная возможность узнать что-то новое и получить отзыв о своем бизнес-проекте. Стартапы часто сталкиваются с "бытовыми" проблемами: где взять деньги, как обеспечить правовую охрану интеллектуальной собственности и т. д. Тур позволяет получить ответы на эти вопросы и перенять опыт".

В рамках образовательной программы завершившегося в Омске этапа регионального конкурса Михаил Басс выступил с лекцией "IPChain: новые возможности обеспечения правовой охраны интеллектуальной собственности". "Поговорили со слушателями об интеллектуальной собственности и ее важности для стартапов, о новых результатах интеллектуальной деятельности, которые появились вследствие перехода к новым технологиям, и о рекомендациях, которые мы от себя можем дать стартапу в аспекте обеспечения правовой охраны творческих продуктов", - поделился эксперт.

Спикер обратил особое внимание на возможности правовой охраны для творческих объектов, появившихся в результате применения новых технологий. По словам эксперта, при осуществлении защиты такие творческие объекты на сегодняшний день сталкиваются с трудностями, которые, к счастью, не являются неразрешимыми. "В отношении ряда творческих объектов создается некая правовая неопределенность. В условиях этой неопределенности предпринимателям могут помочь сервисы распределенного реестра объектов интеллектуальной собственности IPChain, которые обеспечивают не только правовую охрану, но и дополнительные опции, такие как привлечение финансирования, коммерциализация результатов и другие", - пояснил Басс.

Фото: iStock
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Михаил Басс также поделился своими впечатлениями о работе в жюри конкурса проектов в IT-кластере, отметив, что выбирал проекты конкурсантов по критерию "драйвовости", степени проработки идеи и тому, насколько технические решения конкурсантов пересекаются с современными технологиями.

Всего в рамках регионального конкурса инновационных стартапов было развернуто три направления: трек информационных технологий, трек индустриальных и энергетических технологий и трек биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве. В полуфинал вышел 31 проект из Омска, Нижневартовска, Ярославля и Павлодара.

Главный приз омского этапа Startup Tour - 300 тысяч рублей - по итогам гранд-финала достался Антону Сметанину за проект "Кариеспрофилактические гели". Победители каждого направления - Антон Сметанин, Алексей Федоров с проектом "Установка для текстурирования поверхности микроямочками" и Дмитрий Абрамов, представивший проект Speechki, получили специальные призы от Ассоциации IPChain - сертификаты на членство в клубе n’RIS и право на депонирование объекта интеллектуальной собственности.

Следующий этап Open Innovations Startup Tour "Цифровой регион" '19 пройдет на юге России: 27 и 28 февраля состоится конкурс инновационных проектов в Ставрополе.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Суд по интеллектуальным правам (СИП).

Фото: пресс-служба Ассоциации IPChain

Национальный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, созданного Linux Foundation для продвижения кросс-индустриальных блокчейн-технологий.

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Российское профессорское собрание, Национальный реестр интеллектуальной собственности, "Литрес", Союз журналистов России, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКИТ), сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru, Кыргызпатент, Ассоциация интернет-издателей, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, киностудия "Союзмультфильм", АО "Российская венчурная компания", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) и другие. Создаются узлы сети и цифровой репозиторий на базе Госфильмофонда России.

Планируется подключение к проекту Евразийской патентной организации, сотрудничество с Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", Национальной электронной библиотекой и медиахолдингом "Национальная Медиа Группа".

Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).

Ассоциация IPChain выступила соорганизатором Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи народов Евразии, который на основе системного взаимодействия с ведущими экспертными сообществами, национальными и межгосударственными институтами развития, бизнес-структурами призван существенно увеличить эффективность реализации Цифровой повестки ЕАЭС.

Ассоциация является соучредителем Евразийского цифрового консорциума "Прикладная наука", организованного с целью координации деятельности сети общественных цифровых исследовательских институтов, создаваемых на территории всего Евразийского экономического пространства.

www.ipchain.ru

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