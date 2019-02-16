Беларусь рассчитывает вступить в ВТО к середине 2020 года

Изменения, произошедшие в экономической политике Беларуси и в ее внешнеторговом режиме, по мнению первого заместителя руководителя МИД РБ Андрея Евдоченко, дают надежду на вступление в ВТО уже к июню будущего года, информирует БЕЛТА.

В Женеве накануне состоялось 11-ое заседание рабочей группы Всемирной торговой организации по присоединению Беларуси. Официальную делегацию возглавлял первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, который сообщил, что Минск "ознакомил государства-члены ВТО с последними изменениями в экономике республики".

Как уже сообщал "СОЮЗ", в истекшем году Минску удалось завершить переговоры еще с четырьмя государствами-членами ВТО, осталось шесть стран, и дипломаты рассчитывают завершить переговорный процесс еще до конца 2019 года.

Андрей Евдоченко призвал в Женеве страны организации поддержать усилия своей страны по скорейшему оформлению членства в ВТО, которое могло бы состояться во время министерской конференции организации в июне 2020 года.

Накануне заседания глава делегации РБ провел встречи с заместителем генерального директора ВТО Аланом Вулффом, председателем рабочей группы - постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу, а также неформальные консультации с делегациями ЕС и США, во время которых стороны были обсуждены дальнейшие шаги в переговорном процессе.

В заседании, уточняет агентство, приняли участие представители около 70 стран - членов организации. Представители Австралии, Аргентины, Армении, Бразилии, Вьетнама, ЕС, Казахстана, Канады, Китая, Кыргызстана, России, США, Турции, Украины, Швейцарии и других стран поддержали предпринимаемые правительством Беларуси шаги по присоединению к ВТО и выразили готовность к активной совместной работе в текущем году для "скорейшего завершения переговорного процесса".

Кстати, следующее заседание рабочей группы планируется провести до конца лета текущего года.