Серебряный медведь - приз Альфреда Бауэра - достался "Разрушительнице системы", "педагогической поэме" немецкого режиссера Норы Финшелдт о попытке укротить юную бунтарку, насильственно разлученную с семьей.

Лучшей режиссерской работой признана драма новой некоммуникабельности "Я была дома, но" Ангелы Шаленек (Германия).

Призы за лучшие актерские работы получили Ван Циньчун и Юн Мэй, сыгравшие супружескую пару в китайской социальной эпопее "Прощай, сын мой!".

Приза за лучший сценарий удостоены Маурицио Брауччи, Роберто Савиано и Клаудио Джованези ("Пираньи Неаполя", Италия).

Серебряного медведя за операторскую работу увезет норвежец Расмус Видебэк ("Пора уводить коней").

Участники и гости фестиваля, собравшиеся на торжественную церемонию закрытия 69-го Берлинале, долгими аплодисментами почтили память только что ушедшего швейцарского актера Бруно Ганца. Очень тепло проводили и директора Берлинского фестиваля Дитера Косслика, который возглавлял его в течение 18 лет: по этому поводу показали посвященный ему пятиминутный фильм, министр культуры и медиа Моника Грюттер произнесла в его честь прочувствованную речь. В свою очередь, прослезившийся Косслик подарил бессменной ведущей всех церемоний Берлинале актрисе Анке Энгельке ключи от своего сердца.

Приветствуя собравшихся, Анке Энгельке отметила, что 69-й фестиваль открылся зимой, а закрывается летом. И действительно, окутавшая Берлин неприветливая холодная хмарь с моросящим дождем за считанные дни сменилась ярким горячим солнцем и почти летним теплом. Наверное, это можно считать добрым знаком: готовясь к 70-летнему юбилею, Берлинале вступает в свою новую жизнь.