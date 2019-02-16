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16.02.2019 23:29
Рубрика: Культура

Медведи нашли новых хозяев

69-й Берлинский кинофестиваль вручил свои призы
Текст: Валерий Кичин
Берлинский фестиваль завершился победой израильского фильма Надава Лапида Синонимы. Гротескная драма-комедия о попытке недавнего солдата израильской армии ассимилироваться в чужом холодном Париже получила Золотого медведя и приз международной ассоциации прессы ФИПРЕССИ.
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke Режиссер Надав Лапид получил Золотого медведя. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Режиссер Надав Лапид получил Золотого медведя. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Серебряный медведь - приз Альфреда Бауэра - достался "Разрушительнице системы", "педагогической поэме" немецкого режиссера Норы Финшелдт о попытке укротить юную бунтарку, насильственно разлученную с семьей. 

Лучшей режиссерской работой признана драма новой некоммуникабельности "Я была дома, но" Ангелы Шаленек (Германия).

Призы за лучшие актерские работы получили Ван Циньчун и Юн Мэй, сыгравшие супружескую пару в китайской социальной эпопее "Прощай, сын мой!".

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
С какими вызовами сталкивается Берлинале на рубеже двух эпох

Приза за лучший сценарий удостоены Маурицио Брауччи, Роберто Савиано и Клаудио Джованези ("Пираньи Неаполя", Италия).

Серебряного медведя за операторскую работу увезет норвежец Расмус Видебэк ("Пора уводить коней").

Участники и гости фестиваля, собравшиеся на торжественную церемонию закрытия 69-го Берлинале, долгими аплодисментами почтили память только что ушедшего швейцарского актера Бруно Ганца. Очень тепло проводили и директора Берлинского фестиваля Дитера Косслика, который возглавлял его в течение 18 лет: по этому поводу показали посвященный ему пятиминутный фильм, министр культуры и медиа Моника Грюттер произнесла в его честь прочувствованную речь. В свою очередь, прослезившийся Косслик подарил бессменной ведущей всех церемоний Берлинале актрисе Анке Энгельке ключи от своего сердца.

Приветствуя собравшихся, Анке Энгельке отметила, что 69-й фестиваль открылся зимой, а закрывается летом. И действительно, окутавшая Берлин неприветливая холодная хмарь с моросящим дождем за считанные дни сменилась ярким горячим солнцем и почти летним теплом. Наверное, это можно считать добрым знаком: готовясь к 70-летнему юбилею, Берлинале вступает в свою новую жизнь.

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Культура Кино и ТВ Мировое кино 69-й Берлинский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Кичиным
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