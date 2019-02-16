Бой Харитонова и Митриона признан несостоявшимся

Поединок между российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом на турнире Bellator 215 признан несостоявшимся. Это произошло из-за того, что Митрион применил запрещенный прием.

Уже в самом начале боя, который проходил в американском Акнасвилле, Мэтт ударил россиянина ногой в пах. Сергей упал и не смог продолжить борьбу, бой был остановлен. Как стало известно позже. Харитонов был госпитализирован.

"Сейчас в больнице, - сказал тренер бойца Руслан Кривуша, чьи слова приводит ТАСС. - Сергей не может выпрямить левую ногу, сразу же начинаются боли. Удар пришелся в неудачное место бандажа, поэтому это и было опасно. Сергей ничего даже сказать не мог в октагоне, такая была боль".

Сам Митрион после боя признался, что сожалеет о случившемся. "Я ужасно себя чувствую, приношу извинения Сергею и всем болельщикам", - сказал он.

38-летний Сергей Харитонов за карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед и потерпел шесть поражений. На счету 40-летнего Митриона 13 побед и также шесть проигранных боев.