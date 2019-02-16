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16.02.2019 09:29
Рубрика: В мире

Болтон утверждает, что венесуэльские генералы контактируют с оппозицией

Текст: Иван Карташов

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о якобы ведущихся переговорах между представителями командования Вооруженных сил Венесуэлы и лидерами оппозиции, которые происходят втайне от венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"Ключевые фигуры и генералы, поддерживающие Мадуро, ведут переговоры с оппозицией. Президент не замечает этого, это происходит неявно, однако они ведут переговоры", - рассказал Болтон в пятницу телекомпании Fox News.

Фото: Yuri CORTEZ / AFP
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По данным телеканала, президент США Дональд Трамп пока не рискнул отдать приказ своим военным начать подготовку военной операции в отношении Каракаса. Да и Конгресс сейчас не поддерживает идею вооруженного вмешательства в дела Венесуэлы. Однако вероятность односторонней военной интервенции все же остается высокой. "Мы говорили об этом с президентом несколько раз. Он очень интересуется этим", - говорит Болтон.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности обещал снять санкции с тех венесуэльских военных, кто признает самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо в качестве легитимного главы государства.

Отметим, что кроме санкционного давления, подкрепленного прямой угрозой военного вторжения, США ведут против Векнесуэлы и информационную войну. Откровения Болтона на поверку могут оказаться элементом кампании по деморализации венесуэльских военных. Это далеко не первое сообщение западных СМИ о якобы зреющей в боливарианской армии измене.  

В мире Южная Америка Венесуэла В мире США Попытка госпереворота в Венесуэле
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