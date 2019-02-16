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Рубрика: В мире

Число жертв стрельбы в Иллинойсе достигло пяти

Число жертв стрельбы в штаб-квартире компании Henry Pratt в городе Аврора (штат Иллинойс) возросло до пяти. Стрелявший также мертв. Он мог покончить с собой или получить смертельное ранение в перестрелке с полицейскими.

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Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех раненых. Телеканал NBC также приводит данные о пяти пострадавших сотрудников полиции.

Henry Pratt производит трубопроводную арматуру и принадлежащей корпорации Mueller Water Products. О мотивах сотрудника компании, использовавшего пистолет с лазерным прицелом, пока не известно.

В мире США Массовые убийства в США
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