Число жертв стрельбы в Иллинойсе достигло пяти

Число жертв стрельбы в штаб-квартире компании Henry Pratt в городе Аврора (штат Иллинойс) возросло до пяти. Стрелявший также мертв. Он мог покончить с собой или получить смертельное ранение в перестрелке с полицейскими.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех раненых. Телеканал NBC также приводит данные о пяти пострадавших сотрудников полиции.

Henry Pratt производит трубопроводную арматуру и принадлежащей корпорации Mueller Water Products. О мотивах сотрудника компании, использовавшего пистолет с лазерным прицелом, пока не известно.