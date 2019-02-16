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16.02.2019 10:24
Рубрика: Власть

Коридоры для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" откроются 19 февраля

С 9 часов утра 19 февраля 2019 г. в Сирии будут открыты два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан". Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

Фото: telegram.im/directorate4
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Напомним, лагерь находится на части территории САР, контролируемой США.

"В сложившейся обстановке, в очередной раз убедившись, что добиться какой-либо конструктивной позиции со стороны американских партнеров не представляется возможным, а дальнейшие непринятие мер по разрешению проблем лагеря "Рукбан" приведет только к новым жертвам среди его жителей, сирийским правительством при содействии Российской Федерации принято решение об открытии на границе 55-километровой зоны, оккупированной США, двух гуманитарных коридоров в населенных пунктах ДЖЛЕБ и ДЖЕБЕЛЬ-ЭЛЬ-ГУРАБ, где будут оборудованы соответствующие пункты пропуска для добровольного, беспрепятственного и безопасного выхода сирийских беженцев в места избранного проживания", - подчеркивается в заявлении.

Пункты пропуска по встрече, приему и оказанию необходимой помощи будут работать круглосуточно.

Кроме того, в заявлении Москва и Дамаск призвали ООН присоединиться к гуманитарной операции по выводу беженцев из "Эр-Рукбана", а США - проявить добрую волю в интересах страдающего населения Сирии.

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