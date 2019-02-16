Эрдоган назвал причину изоляции Турции от ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Евросоюз в дискриминации его страны по религиозному признаку. По его словам, ислам стал причиной, по которой Турцию отказываются принимать в состав ЕС.

"Так пусть тогда они об этом скажут прямо", - возмутился турецкий лидер в эфире телеканала А Haber.

Ранее министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что для вступления в ЕС Анкара должна сделать "демократический и проевропейский" выбор.

Заявку на членство в союзе Турция подала еще в 1987 году. Однако переговоры начались только 18 лет спустя. При этом они неоднократно приостанавливались из-за возникающих разногласий.

Между тем вступление в ЕС Эрдоган назвал стратегической целью Турции. Хотя, по словам президента, большинство граждан страны выступают против вступления в Евросоюз и считают неискренним отношение ЕС к Турции.