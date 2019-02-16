Эрдоган отказался разорвать контракт по C-400 ради поставок Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался разорвать контракт на поставку ЗРК С-400 ради того, чтобы гарантировать приобретение американских комплексов Patriot, сообщает газета Hurriyet.

"Мы заключили сделку с Россией по С-400, так что не может быть и речи о том, чтобы мы повернули назад. Вот и все", - сказал Эрдоган в самолете журналистам, возвращаясь со встречи в Сочи президентов России, Турции и Ирана по Сирии.

По словам политика, Турция открыта для покупки систем Patriot, однако остаются вопросы, которые все еще обсуждаются с Вашингтоном. США положительно относятся к вопросу досрочных поставок, но ничего не говорят ни о совместном производстве, ни о кредите. "В этой связи мы продолжаем работу, исходя из обещания поставок С-400 в июле", - информировал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что администрация США настаивала на получении ответа от турецкой стороны до 15 февраля по поставкам Patriot. В противном случае, Вашингтон оставляет за собой право отозвать предложение по Patriot стоимостью 3,5 миллиарда долларов. Под угрозой также окажется поставка Турции истребителей Lockheed Martin F-35. Кроме того, не исключено, что против Анкары могут быть введены санкции.