Эверест временно недоступен для туристов из-за уборки мусора

Власти Китая на время закрыли для туристов базовый лагерь Эвереста в Тибете. Это сделано для того, чтобы убрать накопившийся мусор. В уборке будет задействована группа из 200 человек, а лагерь будет недоступен на все время работ.

Уточняется, что обычные туристы смогут посетить районы рядом с монастырем Ронгбук на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает South China Morning Post.

В базовый лагерь на высоте 5,2 тысячи метров можно будет попасть только по специальному разрешению на восхождение. Количество таких разрешений ограничено - до 300 в 2019 году. При этом альпинисты должны будут соблюдать более строгие правила по защите окружающей среды, в частности, вывозить весь свой мусор, пишет ТАСС.

Эверест - высочайшая вершина на планете - 8848 метров над уровнем моря. За последние восемь лет на него со стороны Тибета поднялись около 20 тысяч человек из более чем 40 стран мира.