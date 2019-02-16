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16.02.2019 01:00
Рубрика: В мире

Эверест временно недоступен для туристов из-за уборки мусора

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Китая на время закрыли для туристов базовый лагерь Эвереста в Тибете. Это сделано для того, чтобы убрать накопившийся мусор. В уборке будет задействована группа из 200 человек, а лагерь будет недоступен на все время работ.

Фото: AP Photo/Kike Calvo
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Уточняется, что обычные туристы смогут посетить районы рядом с монастырем Ронгбук на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает South China Morning Post.

В базовый лагерь на высоте 5,2 тысячи метров можно будет попасть только по специальному разрешению на восхождение. Количество таких разрешений ограничено - до 300 в 2019 году. При этом альпинисты должны будут соблюдать более строгие правила по защите окружающей среды, в частности, вывозить весь свой мусор, пишет ТАСС.

Эверест - высочайшая вершина на планете - 8848 метров над уровнем моря. За последние восемь лет на него со стороны Тибета поднялись около 20 тысяч человек из более чем 40 стран мира.

В мире Восточная Азия Китай
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