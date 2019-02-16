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Фото: Джей Джей Абрамс завершил съемки IX эпизода "Звездных войн"

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    16.02.2019, 18:19
Текст:   Козьма Лоханкин

Завершена работа над новыми "Звездными войнами".

Об этом рассказал режиссер и продюсер Джей Джей Абрамс, ответственный за перезагрузку культовой киновселенной и на этот раз самолично занявший режиссерское кресло.

Фото: kinopoisk.ru
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В своем Instagram он выложил фото обнимающихся актеров, исполняющих главные роли в перезапуске саги: Дейзи Ридли, Джон Бойега и Оскар Айзек.

Абрамс сопроводил снимок следующим текстом: "Это невозможно, но мы закончили снимать девятый эпизод", добавив, что не находит слов для того, чтобы выразить, какая крутая ему попалась съемочная группа и какие распрекрасные актеры, перед которыми он теперь "в вечном долгу".

Премьера "Эпизода IX" намечена на 19 декабря сего года.

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