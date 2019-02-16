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16.02.2019 05:58
Рубрика: В мире

Генерал США заявил о возможном выводе из Афганистана тысячи военных

Генерал Джозеф Вотел. Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta Генерал Джозеф Вотел. Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Генерал Джозеф Вотел. Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

США могут сократить численность своего воинского контингента в Афганистане более чем на тысячу человек вне зависимости от того, удастся ли Вашингтону заключить мирное соглашение с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Фото: EPA/YOUSSEF RABIE
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Об этом в пятницу в интервью агентству Reuters заявил глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел, в зону ответственности которого входит и Афганистан.

Говоря о возможном сокращении на тысячу человек, Вотел подчеркнул, что такое решение принял командующий войсками США в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер с целью повышения эффективности. "Миллер стремится к тому, чтобы максимально повысить нашу действенность и эффективность на месте", - цитирует ТАСС.

Напомним, в конце января Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вывести свои войска из Афганистана, но только при условии достижения властями этой страны мирных договоренностей с талибами. Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с талибами в Дохе, заявил о достижении примерных договоренностей об урегулировании, однако талибы их пока не подтвердили.

Фото: iStock
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Между тем, 14 февраля исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Вашингтон не будет в одностороннем порядке сокращать свой воинский контингент в Афганистане. Он также отметил, что получил заверения от ряда государств НАТО в готовности не только продлить, но и нарастить их участие в афганской миссии.

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных военнослужащих здесь превышала 150 тысяч человек. В 2014 году основные боевые силы США и НАТО были выведены. Сейчас в Афганистане базируется 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса. Есть данные, что государства НАТО перечисляют на поддержание афганской армии около четырех миллиардов долларов в год.

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