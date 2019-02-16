Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве

В Москве стартовал этап Гран-при по художественной гимнастике - первый этап серии Гран-при в новом сезоне. Соревнования в личном многоборье выиграла россиянка Дина Аверина.

Результат Дины составил 84,20 балла. Ожидаемо оказалась среди лучших и ее сестра-близнец Арина - она получила 79,95 балла.

Стоит отметить, что россиянки заняли весь пьедестал. Замкнула тройку еще одна хозяйка соревнований Александра Солдатова, ее результат - 79,90 балла.

Финалы в отдельных видах состоятся в воскресенье. На этом московский этап завершится.

Соревнования вызвали большой ажиотаж. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, выступая на церемонии открытия, подчеркнула, что билеты на московский этап серии Гран-при были раскуплены.