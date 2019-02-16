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16.02.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Хакеры объявили охоту на персональные данные россиян в банках

Текст: Юлия Кривошапко

Частота атак хакеров на банки может заметно вырасти, прогнозируют специалисты российского подразделения компании AIG, развивающей киберстрахование.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Угроза связана с тем, что кредитные организации собирают большие массивы биометрических данных клиентов для последующего дистанционного обслуживания. Эти сведения представляют интерес для преступников.

Фото: iStock
Банки вернули клиентам украденные хакерами 230 миллионов

По данным Group IB, в 2018 году каждый месяц в России целенаправленным кибератакам подвергались один-два банка. Целью злоумышленников было хищение средств. Средний ущерб от одного успешного ограбления составил 132 миллиона рублей (два миллиона долларов).

Но помимо денег ценность для злоумышленников представляют персональные данные граждан. Чем больше массив сведений, тем выше интерес преступников.

Однако российские банки пока не торопятся страховать киберриски и свою ответственность за утечку данных. Некоторое время назад в России обсуждалось введение обязательного страхования на случай таких инцидентов. Потом от идеи отказались.

Хакеры атаковали российский платежный сервис QIWI

Сейчас киберриски в России страхуют в основном организации нефинансового сектора: IT-компании и маркетинговые агентства, работающие с крупными заказчиками, в том числе зарубежными. Полисы покупаются под нажимом заказчиков, которые выставляют своим подрядчикам условия, чтобы киберриски были застрахованы.

Изменится ли ситуация с банками?

Подробнее читайте в следующем номере "Российской газеты" 18 февраля 2019 года.

Экономика Финансы Банки Digital Интернет Хакерские атаки
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