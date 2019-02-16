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Рубрика: В мире

Китай и США продолжат торговые переговоры в Вашингтоне

Члены делегаций США и Китая на торговых переговорах в Пекине. Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein Члены делегаций США и Китая на торговых переговорах в Пекине. Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Члены делегаций США и Китая на торговых переговорах в Пекине. Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

В пятницу в Пекине завершился очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем. Встреча закончилась без согласования условий дальнейшего сотрудничества, однако, по мнению сторон, удалось "несколько приблизиться к соглашению".

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники. Отмечается, что Пекин и Вашингтон планируют подписать соглашение самого общего характера в форме протокола о намерениях. Позже этот документ ляжет в основу торговой сделки, которую лично будут обсуждать президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

США планируют дать Китаю еще 60 дней для выхода на торговую сделку

По сообщению CCTV, переговоры продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне в том же составе. Об этом заявил Си Цзиньпин, подчеркнув, что стороны достигли прогресса по ряду важных вопросов. Министр финансов США Стивен Мнучин также отметил, что переговоры, пошедшие в Пекине, были продуктивными, пишет "Интерфакс".

Напомним, на полях саммита G-20, прошедшего в Буэнос-Айресе в начале декабря прошлого года, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились в течение трех месяцев предпринять шаги для заключения торгового соглашения между США и Китаем. Трамп согласился с первого января не повышать тарифы с 10 до 25 процентов на китайскую продукцию на общую сумму 200 миллиардов долларов, как планировалось ранее.

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