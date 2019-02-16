Команда Порошенко скопировала предвыборные лозунги Путина

В социальных сетях не оставили камня на камне от плагиата избирательного штаба действующего президента Петра Порошенко на президентских выборах 29 марта, который взял на вооружение агитацию президента РФ Владимира Путина, сообщает портал strana.ua.

Внимательные блогеры пришли к выводу, что фраза на предвыборном плакате Порошенко - "Кандидатов много - президент один!" - практически полностью повторяет слоган предвыборной кампании Владимира Путина в 2012 году.

При этом различаются только имена кандидатов и знаки препинания, а также цвета, в которых выполнена агитация. "Есть вещи, неподвластные пониманию", - комментирует ситуацию журналист Денис Рафальский в Facebook.

Кроме того, "российская тема" прослеживалась и на других политических плакатах украинского президента. Так, на билбордах демонстрировался портрет президента Владимира Путина с надписью "Или Порошенко, или Путин".

На этот факт обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. "А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени", - иронизировала она по этому поводу.

предвыборный лозунг президента Петра Порошенко – это точная копия слогана, под которым принимал участие в выборах в 2012 году Владимир Путин pic.twitter.com/55pPrQD6Ay — IRISHA VINNITSKAYA (@IRISHAVIN) 15 февраля 2019 г.