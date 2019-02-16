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Рубрика: В мире

Команда Порошенко скопировала предвыборные лозунги Путина

Текст: Александр Саможнев
Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

В социальных сетях не оставили камня на камне от плагиата избирательного штаба действующего президента Петра Порошенко на президентских выборах 29 марта, который взял на вооружение агитацию президента РФ Владимира Путина, сообщает портал strana.ua.

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
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Внимательные блогеры пришли к выводу, что фраза на предвыборном плакате Порошенко - "Кандидатов много - президент один!" - практически полностью повторяет слоган предвыборной кампании Владимира Путина в 2012 году.

При этом различаются только имена кандидатов и знаки препинания, а также цвета, в которых выполнена агитация. "Есть вещи, неподвластные пониманию", - комментирует ситуацию журналист Денис Рафальский в Facebook.

Кроме того, "российская тема" прослеживалась и на других политических плакатах украинского президента. Так, на билбордах демонстрировался портрет президента Владимира Путина с надписью "Или Порошенко, или Путин".

На этот факт обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. "А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени", - иронизировала она по этому поводу.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Выборы президента Украины-2019
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