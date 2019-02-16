Лавров пояснил ситуацию со сроками заключения мирного договора с Японией

У России нет искусственных сроков для мирного договора с Японией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы спокойно объясняем нашим японским коллегам, что ничего подобного планировать невозможно", - пояснил Лавров.

Ранее в здании российского генконсульства в Мюнхене состоялись переговоры Лаврова с его японским коллегой Торо Кано. Глава МИД РФ уточнил, что беседа состоялась в рамках договоренностей лидеров двух стран по диалогу о мирном соглашении. Министр выразил надежду, что консультации между Москвой и Токио продолжатся в строгом соответствии с намеченным планом.

Со своей стороны японский представитель выразил готовность к проведению обстоятельного разговора относительно дальнейших шагов на пути к мирному договору между странами.

Лавров также информировал на брифинге, что очередной раунд стратегического диалога РФ-Япония пройдет 2 апреля. Развивается также стратегический диалог на уровне первых замминистра иностранных дел. А заместители руководителей внешнеполитических ведомств встретятся для обсуждения вопросов безопасности в регионе и взаимной озабоченности существующими в Северо-Восточной Азии угрозами.