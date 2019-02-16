Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал обвинять Запад в нападках на Россию. Вместо этого он сделал акцент на том, что пока Европа и США используют устаревшую политику "железного занавеса", на Востоке выстраивается новый мир.

Лавров в Мюнхене призвал европейцев строить единое пространство от Лиссабона до Владивостока по заветам де Голля

По его словам, общее экономическое пространство уже формируется через взаимодействие ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь" (ОПОП). Также укрепляются контакты между Москвой и странами АСЕАН. Все это - этапы на пути формирования Большого Евразийского партнерства, основанного на принципах международного права и открытости. "Тем самым на деле начинается работа по неделимости экономического развития на нашем общем материке, - подчеркнул Лавров. - Думаю, что европейские партнеры только выиграют, если примут в нем участие".

Министр отметил, что общее пространство от Лиссабона до Владивостока "повысит конкурентоспособность всех его участников". Он напомнил, что впервые идея Большой Европы от Атлантики до Урала без разделительных линий была выдвинута еще генералом Шарлем де Голлем. Де Голль также говорил, напомнил Лавров, что такие линии делают Европу искусственной и бесплодной".

Однако, по словам министра, Европа сделала выбор в пользу "натоцентричности". В результате единой Европы так и не появилось, возможности сотрудничества между Россией и Европой не реализованы в той мере, в какой могли бы. В частности, страны могли бы куда эффективнее сотрудничать в борьбе с глобальными вызовами, такими как терроризм или обеспечение устойчивого экономического роста. Однако из-за "разделительных линий" и "блокового мышления" этого не произошло. Вместо этого Европа дала себя втянуть в противоборство с Россией, из-за чего несет многомиллиардные убытки. Между тем Европа, отметил Лавров, уже потеряла "монополию на общерегиональную интеграционную повестку", в то время как возникают и развиваются новые центры в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также Лавров отметил, что между РФ и Европой существовали четыре одобренные на высшем уровне дорожные карты, но сейчас они всеми забыты, никто по ним не работает. То же самое касается и контактов России и НАТО.

Министр подчеркнул, что необходимость диалога между Еврокомиссией и Евразийской экономической комиссией "давно перезрела".

После выступления Лаврову из зала задали вопрос о перспективах Договора по СНВ.

Россия предложила США начать переговоры по этой теме, ответил министр, и хотя мы еще не начинали никаких консультаций, но готовы к этому.

В столице Баварии 15-17 февраля проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, одно из самых престижных и значимых международных мероприятий, куда съезжаются делегации со всего мира, в первую очередь из Европы и США.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в Мюнхен приехали глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков и другие.

Главные темы конференции - ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), архитектура европейской безопасности, ситуация в Сирии.

В мероприятии принимают участие более 30 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел, порядка 600 экспертов по безопасности, представителей деловых и научных кругов.

Как отметил глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, нынешняя конференция должна стать самой важной и масштабной за свою более чем 50-летнюю историю.