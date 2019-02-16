Лавров сообщил об участии президента России в форуме в Китае

Президент России Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в конце апреля в Пекине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с членом политбюро ЦК КПК и госсовета КНР Ян Цзечи.

"Мы с нетерпением ожидаем второго форума "Один пояс - один путь", где будет участвовать президент Путин",- подчеркнул Лавров.

По словам министра, в свою очередь, российская сторона рассчитывает на успешное участие председателя КНР Си Цзиньпина в Международном петербургском экономическом форуме в качестве главного гостя в ходе визита в Россию.

Сергей Лавров также отметил, что в Москве "разделяют удовлетворение Пекина состоянием российско-китайского стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия".