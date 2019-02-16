Меркель: Россия останется нашим партнером

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заверила, что Россия останется партнером Германии.

Свое выступление она начала с перечисления проблем мировой безопасности и с России. По ее словам, "мы думали, что после падения Берлинской стены проблемы можно сдать в архив. В 2011 году госсекретарь США Хилари Клинтон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров здесь, на Мюнхенской конференции, ратифицировали Договор о разоружении, и в то время обе стороны считали, что между ними стратегическое партнерство. Но произошедшее впоследствии изменило ситуацию".

Канцлер, конечно, выразила сожаление о распаде Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не вдаваясь, впрочем, в детали. Также она подчеркнула, что необходимо продолжать урегулирование на Украине.

Но основное же внимание было уделено газопроводу по дну Балтики "Северный поток-2" и в этой связи вопросу транзита через Украину.

Сидевший в первом ряду президент Украины Петр Порошенко мрачно смотрел на Меркель, особенно когда та сказала, что "российский газ останется российским, хотя и надо определить, по какому трубопроводу он будет поступать. Россия останется нашим партнером".

Украинская сторона еще раз попыталась подтолкнуть немецкого лидера в направлении более комплиментарного для Киева ответа. Светлана Сенчук, "молодой парламентарий с Украины", как охарактеризовал ее модератор встречи Вольфганг Ишингер, спросила из зала, не подрывает ли "Северный поток-2" энергобезопасность Европы и не является ли он "ловушкой, в которую попала Германия"?

Из ответа Меркель стало ясно, что провокационные вопросы не имеют шансов на успех. "Украина, конечно, должна остаться транзитным государством, - сказала канцлер. - Но и другие трубопроводы будут продолжать существовать".

Она напомнила, что уже работает газопровод "Северный поток-1", также проложенный по дну Балтики, и "это не привело к последствиям для Украины".

Также Меркель напомнила, что у Германии уже три года есть соглашение об экспорте сжиженного природного газа (СПГ) из США, но это не означает, что Берлин должен прерывать отношения с другими партнерами.

"Ранее мы не пользовались американским газом, но сейчас это оказалось выгодно, - подчеркнула Меркель. - Так же мы не собираемся исключать и Россию из поля зрения".

"С одной стороны, я на стороне Порошенко, с другой, отношения с РФ остаются для меня очень важными", - закрыла тему Меркель.

Надо отметить, что в целом ее выступление оказалось очень сдержанным и конкретным, без давления на эмоции и общих слов о важности мира во всем мире. Так, Меркель напомнила, что мир меняется, к этому надо приспосабливаться и лучше бы делать это всем вместе, а не по одиночке.

"Наша безопасность начинается с Гиндукуша", образно выразилась она, говоря о сотрудничестве.

В столице Баварии 15-17 февраля проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, одно из самых престижных и значимых международных мероприятий, куда съезжаются делегации со всего мира, в первую очередь из Европы и США.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в Мюнхен приехали глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков и другие.

Главные темы конференции - ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), архитектура европейской безопасности, ситуация в Сирии.

В мероприятии принимают участие более 30 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел, порядка 600 экспертов по безопасности, представителей деловых и научных кругов.

Как отметил глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, нынешняя конференция должна стать самой важной и масштабной за свою более чем 50-летнюю историю.