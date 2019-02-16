МИД видит растущий риск прекращения договора СНВ-3

Москва видит растущий риск прекращения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) из-за позиции администрации США, которая оттягивает диалог по этой проблеме, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам высокопоставленного дипломата, позиция Москвы относительно полного ядерного разоружения не претерпела никаких изменений. Россия, как страна-участница Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) взяла на себя обязательство двигаться к безъядерному миру. "Ничего не изменилось в отношении нашей приверженности к всеобщему и полному ядерному разоружению", - подтвердил Рябков.

Замминистра МИД РФ особо отметил, что это положение является правовым обязательством для России и других стран, являющихся участницами Договора о нераспространении ядерного оружия, в соответствии с шестой статьей документа.