Минск: Австрия профинансировала памятник в "Тростенце"

Сооружение памятника для мемориала "Тростенец" - самого крупного на территории Союзного государства гитлеровского концлагеря времен Великой отечественной войны - инициировало правительство Австрии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на дипмиссию этой страны в белорусской столице.

"Австрия стала первой страной, которая воспользовалась предложением Минска построить национальные памятники в память о жертвах в мемориальном комплексе "Тростенец". Монумент призван сохранить память о более чем десяти тысячях австрийских евреях, погибших в этом лагере смерти, и является результатом уникального сотрудничества в области искусства между Австрией и Беларусью", - заявила посол Австрии в РБ Алоизия Вергеттер.

Как уже сообщал "СОЮЗ", большинство жертв этого лагеря - узники белорусских гетто, мирные граждане из многих стран Центральной и Восточной Европы. В Тростенце фашистами уничтожались также военнопленные и партизаны.

В сохранившихся документах Государственной Чрезвычайной Комиссии засвидетельствовано, что по самым минимальным подсчетам в районе лагеря гитлеровскими палачами "уничтожено 546 тысяч человек, из них в 34 могилах захоронены останки (пепел и кости) 476 тысяч человек, в печи сожжено 68 тысяч человек и в сараях и на бревнах сожжено 2 тысячи человек".

По словам австрийского дипломата, при изготовлении мемориальной композиции были найдены инновационные решения в части материалов, которые позволят ей сохранить внешний вид в условиях белорусского климата.

Кстати, в Белорусской академии искусств 22 февраля пройдет симпозиум с участием скульпторов, создававших этот памятник. На него приглашены представители дипломатических миссий, студенты, преподаватели Академии искусств. Цель встречи, поясняет агентство, - "задокументировать идеи и решения, которые возникли во время работы над памятником и представляют историческое и художественное значение".