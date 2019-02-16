Минтруд предложил увеличить выплаты при ликвидации предприятия

Новости

Школы и больницы не работают в связи с забастовкой в Португалии 11:34
Ученые выяснили, как защитить организм от рака 11:21
Ученые создали климатическую карту США в 2080 году 11:00
Умер петербургский стимпанк-художник Виктор Григорьев 10:51
Минск: Австрия профинансировала памятник в "Тростенце" 10:29
Коридоры для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" откроются 19 февраля 10:24
СК возбудил дело против зампредседателя Иркутского облсуда 10:23
Появилось видео сопровождения Ту-95МС японскими истребителями 10:15
Беларусь рассчитывает вступить в ВТО к середине 2020 года 09:51
Болтон утверждает, что венесуэльские генералы контактируют с оппозицией 09:29
В Приморье из огня спасли 14 человек 09:00
Назван регион ДФО с самыми дорогими квартирами 08:41
В Приморье осуждены пятеро браконьеров из КНДР 08:09
В Хабаровском крае чиновник обогатился на "мертвых душах" 07:55
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на три километра 07:40
Сообщение об увольнении стало причиной стрельбы в Иллинойсе 07:39
Еще в одном районе Хабаровского края ввели противопожарный режим 07:30
В Магадане пожарный спас двух человек в свой выходной 07:08
Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90М 07:05
Видео: Электронная сигарета загорелась на борту самолета в США 06:36
В Китае более 10 человек оказались под завалами рухнувшего дома 06:21
В Благовещенске пожар на складе потушили спустя сутки 06:07
Генерал США заявил о возможном выводе из Афганистана тысячи военных 05:58
В Приамурье два человека погибли в ДТП 05:45
Конгресс США инициировал расследование после введения Трампом ЧП 05:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
16.02.2019 11:00
Рубрика: Экономика

Минтруд предложил увеличить выплаты при ликвидации предприятия

Текст: Юлия Кривошапко
Минтруд предложил поднять единовременные выплаты, причитающиеся работникам при увольнении в связи с ликвидацией организации. Согласно поправкам, подготовленным ведомством, граждане будут получать выплату в размере двукратного среднего месячного заработка, а в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях - в размере трехкратного среднего заработка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По действующим правилам работник в такой ситуации может претендовать на выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Кроме того, за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Фото: iStock
"РГ"-советы: Как составить резюме, чтобы пригласили на собеседование

Однако, по мнению Конституционного Суда РФ, право на получение среднего месячного заработка за второй месяц после увольнения работника, если он не был трудоустроен, не может быть реализовано, если организация ликвидирована ранее, чем у работника возникло право на ее получение. Чтобы исправить такое положение дел, Минтруд и разработал поправки.

В 2018 году в нашей стране было ликвидировано 81,8 тысячи компаний, приводятся в пояснительной записке к законопроекту данные Федеральной налоговой службы. По сведениям служб занятости за 2018 год 3,1 тысячи организаций заявили о высвобождении 12,7 тысячи работников.

Экономика Работа Правительство Минтруд Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бой Харитонова и Митриона признан несостоявшимся
Коридоры для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" откроются 19 февраля
Мадуро предложил план развертывания вооруженных сил Венесуэлы
Fitch подтвердило рейтинг РФ на уровне "BBB-"
В Конгресс США внесен законопроект о запрете выхода из ДРСМД