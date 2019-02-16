Минтруд предложил увеличить выплаты при ликвидации предприятия

По действующим правилам работник в такой ситуации может претендовать на выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Кроме того, за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Однако, по мнению Конституционного Суда РФ, право на получение среднего месячного заработка за второй месяц после увольнения работника, если он не был трудоустроен, не может быть реализовано, если организация ликвидирована ранее, чем у работника возникло право на ее получение. Чтобы исправить такое положение дел, Минтруд и разработал поправки.

В 2018 году в нашей стране было ликвидировано 81,8 тысячи компаний, приводятся в пояснительной записке к законопроекту данные Федеральной налоговой службы. По сведениям служб занятости за 2018 год 3,1 тысячи организаций заявили о высвобождении 12,7 тысячи работников.