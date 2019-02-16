На форуме в Сочи представили Фонд содействия соцразвитию

В рамках Российского инвестиционного форума прошла церемония, посвященная созданию Фонда содействия социальному развитию "ИННОСОЦИУМ". Основные задачи Фонда - практическая поддержка приоритетных направлений социального развития, формирование и продвижение социальной повестки на коммуникационных площадках Фонда Росконгресс, реализация социально значимых и благотворительных инициатив, содействие развитию и повышению эффективности НКО и КСО, а также международному сотрудничеству в рамках повестки устойчивого развития и укрепление позитивного имиджа России.

Ключевые направления "ИННОСОЦИУМА" - вопросы социальной сферы и здравоохранения, культуры, просвещения и образования, экологии, социальных коммуникаций и женского лидерства. Созданию фонда предшествовал год успешной работы социальной платформы Фонда Росконгресс под руководством Елены Марининой, заместителя директора Фонда Росконгресс, директора социальных программ, целый ряд реализованных проектов и партнерств, в том числе запуск в сентябре 2018 года одноименного Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум", основной задачей которого являлось привлечение внимания молодежи к актуальным социально значимым проблемам и способам их решения. Одним из аспектов деятельности Фонда "ИННОСОЦИУМ" является участие в мероприятиях деловой программы, организуемых Фондом Росконгресс, а также организация сессий на собственной площадке.

В церемонии приняли участие советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальных программ Елена Маринина. Фонд содействия социальному развитию "ИННОСОЦИУМ" возглавит Елена Маринина.

"Направление работы Фонда "ИННОСОЦИУМ" стратегически очень важно для страны. Налицо дефицит корпоративных партнерств в социальной сфере. Всем участникам процесса понятна необходимость постоянно действующей, компетентной и профессионально направленной площадки для организации такого сотрудничества", - прокомментировал советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

"Фонд ставит перед собой очень амбициозную цель: стать одним из ключевых партнеров государства, НКО и бизнеса в реализации стратегии и программ социального развития в стране, и в его распоряжении - деловые, информационные и коммуникационные возможности Фонда Росконгресс, на базе которых команде нового фонда предстоит сформировать собственный пул компетенций и партнерств", - отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Финансирование Фонда "ИННОСОЦИУМ" будет осуществляться за счет средств Фонда Росконгресс и привлечения средств партнерского бизнеса.