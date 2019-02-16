Автор фильма-победителя Берлинале заявил, что приятно удивлен

Международный берлинский кинофестиваль вручил свои награды.

Главный приз достался фильму "Синонимы" израильского режиссера Надава Лапида, о чем торжественно объявила глава жюри смотра Жюльет Бинош.

Ранее "Синонимы" получил награду от международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ.

"Для меня это значит очень много. Я не мог и ждать такой награды", - приводит РИА Новости слова растроганного режиссера, посвятившего ленту своей матери, умершей во время съемок.

В конкурсе Берлинале состязались 16 кинофильмов.