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Автор фильма-победителя Берлинале заявил, что приятно удивлен

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    16.02.2019, 23:55
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Асатур Есаянц/ РИА Новости Фото: Асатур Есаянц/ РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц/ РИА Новости

Международный берлинский кинофестиваль вручил свои награды.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Организаторов "Оскара" убедили провести церемонию в прежнем формате

Главный приз достался фильму "Синонимы" израильского режиссера Надава Лапида, о чем торжественно объявила глава жюри смотра Жюльет Бинош.

Ранее "Синонимы" получил награду от международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ.

"Для меня это значит очень много. Я не мог и ждать такой награды", - приводит РИА Новости слова растроганного режиссера, посвятившего ленту своей матери, умершей во время съемок.

В конкурсе Берлинале состязались 16 кинофильмов.

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