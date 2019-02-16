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16.02.2019 15:44
Рубрика: Спорт

Неизвестный бросил камень в машину с женой и детьми футболиста Икарди

Текст: Данила Жиляев

Конфликт нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди с клубом может дорого обойтись футболисту. По данным итальянских СМИ, в Милане неизвестный бросил камень в машину, в которой находились жена и дети футболиста.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Хулиганом, вероятно, был фанат "нерадзурри", агрессивно настроенный по отношению к Ванде, супруге Икарди. Она является агентом мужа, и она не смогла договориться с клубом о новом контракте Мауро. Фанаты считают, что если игрок покинет команду, в этом будет именно ее вина.

Икарди был капитаном "Интера", однако после того, как не стал продлевать контракт, капитанской повязки его лишили. После этого игрок отказался лететь с командой на выездной матч Лиги Европы против венского "Рапида". Местные СМИ считают, что он близок к уходу из "Интера".

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