Неизвестный бросил камень в машину с женой и детьми футболиста Икарди

Конфликт нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди с клубом может дорого обойтись футболисту. По данным итальянских СМИ, в Милане неизвестный бросил камень в машину, в которой находились жена и дети футболиста.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Хулиганом, вероятно, был фанат "нерадзурри", агрессивно настроенный по отношению к Ванде, супруге Икарди. Она является агентом мужа, и она не смогла договориться с клубом о новом контракте Мауро. Фанаты считают, что если игрок покинет команду, в этом будет именно ее вина.

Икарди был капитаном "Интера", однако после того, как не стал продлевать контракт, капитанской повязки его лишили. После этого игрок отказался лететь с командой на выездной матч Лиги Европы против венского "Рапида". Местные СМИ считают, что он близок к уходу из "Интера".