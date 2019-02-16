Охрана Порошенко оттолкнула российского журналиста в Мюнхене

Неприятный инцидент произошел на полях Мюнхенской конференции по безопасности и сотрудничеству. Охрана президента Украины грубо обошлась с журналистом телеканала "России1", который хотел задать вопрос Порошенко.

В ответ на просьбу Порошенко потребовал "извинения от российской прессы в адрес Украины". Приняв слова хозяина как сигнал к действию, охранник схватил журналиста за руку с микрофоном.

Фото с места событий опубликовал ведущий программы "60 минут" Евгений Попов. Он обещал, что в ближайшее время в эфир выйдет сюжет о случившемся.