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16.02.2019 17:22
Рубрика: В мире

Охрана Порошенко оттолкнула российского журналиста в Мюнхене

Текст: Александр Саможнев

Неприятный инцидент произошел на полях Мюнхенской конференции по безопасности и сотрудничеству. Охрана президента Украины грубо обошлась с журналистом телеканала "России1", который хотел задать вопрос Порошенко.

Фото: Александр Щербак / РИА Новости
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В ответ на просьбу Порошенко потребовал "извинения от российской прессы в адрес Украины". Приняв слова хозяина как сигнал к действию, охранник схватил журналиста за руку с микрофоном.

Фото с места событий опубликовал ведущий программы "60 минут" Евгений Попов. Он обещал, что в ближайшее время в эфир выйдет сюжет о случившемся.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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