Появилось видео сопровождения Ту-95МС японскими истребителями

В интернете появилось видео, на котором запечатлено сопровождение российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС японскими истребителями. Российские "стратеги" выполняли плановый полет над нейтральными водами Японского и Охотского морей.

Ролик опубликовал телеканал "Звезда". На видео показаны взлет, посадка Ту-95МС, а также съемки из кабины во время длительного полета. На кадрах, снятых в воздухе, четко видны японские истребители.

Ранее сообщалось, что полет продолжался более 15 часов. При этом Ту-95МС сопровождали истребители Су-35С, присутствие которых, по всей видимости, предостерегло японских летчиков от сокращения дистанции. Они наблюдали за российскими самолетами на расстоянии.

Подобные полеты над нейтральными водами не противоречит международному праву.