Полиция получила 1,3 тысячи сообщений о предвыборных нарушениях на Украине

С начала предвыборной кампании на президентских выборах на Украине, которые должны состояться 29 марта, полиция получила 1345 сообщений о нарушениях законодательства в области избирательного права. По данным фактам возбуждено шестьдесят уголовных дел, говорится в сообщении правоохранительных органов.

Кроме того, было составлено 336 административных протоколов, а также проводится проверка 288 сообщений о нарушениях. Только за прошедшие сутки зарегистрировано 74 сообщения о событиях, связанных с выборами.

Между тем полиция зафиксировала попытки сорвать предвыборные мероприятия кандидата в президенты Юлии Тимошенко. На него явилась группа радикалов с ножами и флаконами с зеленкой. Кроме того, на митинге лидера партии "Батькивщина" был распылен слезоточивый газ. Тимошенко также обвинила действующего президента в покупке голосов избирателей в отдельных регионах.

Досталось также и шоумену и кандидаты в президенты Владимиру Зеленскому, которого обвинили якобы в злоупотреблении наркотиков. Бывшие участники специальной операции на Донбассе блокировали Зеленского при входе на встречу с избирателями.

По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного в период с 31 января по 10 февраля, 26,9 процента потенциальных избирателей поддерживают кандидатуру комика Владимира Зеленского, 17,7 процента - рассчитывают на победу Петра Порошенко, 15,8 процента - готовы голосовать за Юлию Тимошенко.