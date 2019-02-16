Премьер Японии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за действия по урегулированию ядерной проблемы КНДР. Об этом журналистам рассказал сам хозяин Белого дома.

По словам американского лидера, Синдзо Абэ показал ему копию адресованного нобелевскому комитету письма, передает телерадиокомпания NHK. В послании на пяти страницах изложено предложение японской стороны вручить премию мира Дональду Трампу.

"Прошу их отдать Нобелевскую премию вам", - процитировал руководитель США слова своего японского коллеги. В ответ на это Трамп поблагодарил Абэ, однако подчеркнул, что не рассчитывает стать лауреатом престижной награды.

Президент США пояснил, что отлично понимает решение главы японского правительства. "Прежде в небе над Японией летали северокорейские ракеты и часто звучали тревожные сирены, в данный момент они чувствуют себя в безопасности. Это все потому что я поговорил с Северной Кореей", - отметил он.

Ожидается, что 27-28 февраля во вьетнамском Ханое состоится вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Первое общение политиков прошло в июне прошлого года в Сингапуре. СМИ тогда назвали саммит историческим.

Мировая общественность рассчитывает, что усилия Трампа на северокорейском направлении не останутся без результата и помогут урегулировать ядерную проблему Корейского полуострова.

Токио крайне заинтересован в ликвидации ядерной и ракетной программ Пхеньяна, что позитивно скажется на безопасности островного государства. Кроме того, Япония настаивает на решении проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами своих граждан и надеется на содействие Вашингтона в этом вопросе.

На сегодняшний момент зарегистрировано уже более 300 претендентов на Нобелевскую премию мира. По традиции их имена хранятся в секрете. Примечательно, что в 2009 году Нобелевской премии мира был удостоен Барак Обама, предшественник Дональда Трампа на посту американского президента. "За экстраординарный вклад в укрепление международной дипломатии и сотрудничество между народами", - говорится в мотивировке. Сам Трамп к решению нобелевского комитета наградить Обаму относится скептически.

