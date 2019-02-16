Премьер Японии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию

По словам американского лидера, Синдзо Абэ показал ему копию адресованного нобелевскому комитету письма, передает телерадиокомпания NHK. В послании на пяти страницах изложено предложение японской стороны вручить премию мира Дональду Трампу.
"Прошу их отдать Нобелевскую премию вам", - процитировал руководитель США слова своего японского коллеги. В ответ на это Трамп поблагодарил Абэ, однако подчеркнул, что не рассчитывает стать лауреатом престижной награды.
Президент США пояснил, что отлично понимает решение главы японского правительства. "Прежде в небе над Японией летали северокорейские ракеты и часто звучали тревожные сирены, в данный момент они чувствуют себя в безопасности. Это все потому что я поговорил с Северной Кореей", - отметил он.
Ожидается, что 27-28 февраля во вьетнамском Ханое состоится вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Первое общение политиков прошло в июне прошлого года в Сингапуре. СМИ тогда назвали саммит историческим.
Мировая общественность рассчитывает, что усилия Трампа на северокорейском направлении не останутся без результата и помогут урегулировать ядерную проблему Корейского полуострова.
Токио крайне заинтересован в ликвидации ядерной и ракетной программ Пхеньяна, что позитивно скажется на безопасности островного государства. Кроме того, Япония настаивает на решении проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами своих граждан и надеется на содействие Вашингтона в этом вопросе.
На сегодняшний момент зарегистрировано уже более 300 претендентов на Нобелевскую премию мира. По традиции их имена хранятся в секрете. Примечательно, что в 2009 году Нобелевской премии мира был удостоен Барак Обама, предшественник Дональда Трампа на посту американского президента. "За экстраординарный вклад в укрепление международной дипломатии и сотрудничество между народами", - говорится в мотивировке. Сам Трамп к решению нобелевского комитета наградить Обаму относится скептически.