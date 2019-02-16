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16.02.2019 00:12
Рубрика: В мире

Премьер Японии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию

Текст: Александр Ленин
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за действия по урегулированию ядерной проблемы КНДР. Об этом журналистам рассказал сам хозяин Белого дома.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

По словам американского лидера, Синдзо Абэ показал ему копию адресованного нобелевскому комитету письма, передает телерадиокомпания NHK. В послании на пяти страницах изложено предложение японской стороны вручить премию мира Дональду Трампу.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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"Прошу их отдать Нобелевскую премию вам", - процитировал руководитель США слова своего японского коллеги. В ответ на это Трамп поблагодарил Абэ, однако подчеркнул, что не рассчитывает стать лауреатом престижной награды.

Президент США пояснил, что отлично понимает решение главы японского правительства. "Прежде в небе над Японией летали северокорейские ракеты и часто звучали тревожные сирены, в данный момент они чувствуют себя в безопасности. Это все потому что я поговорил с Северной Кореей", - отметил он.

Ожидается, что 27-28 февраля во вьетнамском Ханое состоится вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Первое общение политиков прошло в июне прошлого года в Сингапуре. СМИ тогда назвали саммит историческим.

Мировая общественность рассчитывает, что усилия Трампа на северокорейском направлении не останутся без результата и помогут урегулировать ядерную проблему Корейского полуострова.

Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
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Токио крайне заинтересован в ликвидации ядерной и ракетной программ Пхеньяна, что позитивно скажется на безопасности островного государства. Кроме того, Япония настаивает на решении проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами своих граждан и надеется на содействие Вашингтона в этом вопросе.

На сегодняшний момент зарегистрировано уже более 300 претендентов на Нобелевскую премию мира. По традиции их имена хранятся в секрете. Примечательно, что в 2009 году Нобелевской премии мира был удостоен Барак Обама, предшественник Дональда Трампа на посту американского президента. "За экстраординарный вклад в укрепление международной дипломатии и сотрудничество между народами", - говорится в мотивировке. Сам Трамп к решению нобелевского комитета наградить Обаму относится скептически.
 

В мире США В мире Восточная Азия Япония Дональд Трамп Нобелевская премия
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