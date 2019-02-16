"Просто сейчас не снимается": Владимир Машков не уходит из кино

Ольга Андрейкина, пресс-секретарь Народного артиста Российской Федерации, актера и режиссера Владимира Машкова уточнила информацию о его "расставании" с кино. Подчеркнув: ни о каком уходе артиста из кинематографа и окончании кинокарьеры речи нет, Машков планирует лишь перерыв в съемках.

"Нет, не уходит. Просто сейчас не снимается. Он в сюжете это ровно и сказал", - обратила внимание Андрейкина в беседе с RT.

Добавив, что вообще не очень понимает, "почему такой эффект произвела новость". Ведь Машков говорил о том, что некоторое время не будет сниматься, "много раз подряд - начиная с самого начала своей работы в театре".

"Это буря в стакане воды совершенно нелепая", - комментирует представитель артиста. Поясняя, что у ее работодателя нет времени сниматься, потому что он очень занят в театре.

Когда именно Машков собирается теперь вернуться на экраны - актер не уточнил.