Новости

В Сети появился новый фильм режиссера "Района №9" 20:30
Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном 20:12
Мать Децла рассказала о том, почему он умер 19:58
Мать Децла рассказала о том, как изменила мнение о сыне 19:26
Организаторов "Оскара" убедили провести церемонию в прежнем формате 18:47

"Просто сейчас не снимается": Владимир Машков не уходит из кино

Наше кино
    16.02.2019, 19:45
Текст:   Олег Усков

Ольга Андрейкина, пресс-секретарь Народного артиста Российской Федерации, актера и режиссера Владимира Машкова уточнила информацию о его "расставании" с кино. Подчеркнув: ни о каком уходе артиста из кинематографа и окончании кинокарьеры речи нет, Машков планирует лишь перерыв в съемках.

Фото: Михаил Фомичев/ ТАСС
Битва титанов аналитики: Юрий Лоза ответил на выпад Сергея Шнурова

"Нет, не уходит. Просто сейчас не снимается. Он в сюжете это ровно и сказал", - обратила внимание Андрейкина в беседе с RT.

Добавив, что вообще не очень понимает, "почему такой эффект произвела новость". Ведь Машков говорил о том, что некоторое время не будет сниматься, "много раз подряд - начиная с самого начала своей работы в театре".

"Это буря в стакане воды совершенно нелепая", - комментирует представитель артиста. Поясняя, что у ее работодателя нет времени сниматься, потому что он очень занят в театре.

Когда именно Машков собирается теперь вернуться на экраны - актер не уточнил.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Фото: Джей Джей Абрамс завершил съемки IX эпизода "Звездных войн" 18:19
19-летний рэпер YNW Melly арестован за двойное убийство 17:55
Битва титанов аналитики: Юрий Лоза ответил на выпад Сергея Шнурова 17:43
Сергей Шнуров написал стихи про Юрия Лозу 17:33
⧣ Россия
Фото: РИА Новости
Мать Децла решила рассказать "всю правду" о его жизни и смерти 18:59
Жена Марата Башарова решила уйти от него из-за насилия 17:04
Сергей Шнуров написал жесткий стих о скандале вокруг Александра Друзя 16:25
⧣ театр
Фото: Ульяновский драматический театр им. И.А. Гончарова
В Ульяновске умер Заслуженный артист России Евгений Редюк 15.02.2019
"Кина не будет": Владимир Машков решил больше не сниматься 15.02.2019
Евгений Стеблов потерял сознание на церемонии прощания с Сергеем Юрским 11.02.2019
⧣ Владимир Машков
Фото: Павел Смертин/ ТАСС
Россияне назвали любимых актера, певца, певицу, фильм и телепередачу 26.12.2018
Трейлер: Владимир Машков с детьми грабит банк в Монте-Карло 11.12.2018
Михаил Пореченков назвал своих любимых режиссеров 23.11.2018