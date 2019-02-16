Пушков оценил шансы законопроекта о запрете выхода США из ДРСМД

В американском конгрессе есть противники выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но шансы принятия закона, запрещающего Вашингтону денонсацию документа невелики, считает сенатор Алексей Пушков.

"Внесенный в конгресс законопроект, запрещающий США выход из ДРСМД, принадлежит Тулси Габбард, одной из немногих членов конгресса, выступающих против новой гонки вооружений, вмешательства в Венесуэле и так далее", - напомнил он в Twitter. "В США есть противники выхода, но шансы этого законопроекта близки к нулю", - полагает Пушков.

Напомним, 2 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начинает процедуру выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поступит зеркально, но готова к диалогу по этой проблеме, хотя и не намерена выдвигать собственных инициатив.