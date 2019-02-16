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16.02.2019 11:47
Рубрика: В мире

Пушков оценил шансы законопроекта о запрете выхода США из ДРСМД

Текст: Галина Мисливская

В американском конгрессе есть противники выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но шансы принятия закона, запрещающего Вашингтону денонсацию документа невелики, считает сенатор Алексей Пушков.

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
В Конгресс США внесен законопроект о запрете выхода из ДРСМД

"Внесенный в конгресс законопроект, запрещающий США выход из ДРСМД, принадлежит Тулси Габбард, одной из немногих членов конгресса, выступающих против новой гонки вооружений, вмешательства в Венесуэле и так далее", - напомнил он в Twitter. "В США есть противники выхода, но шансы этого законопроекта близки к нулю", - полагает Пушков.

Напомним, 2 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начинает процедуру выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поступит зеркально, но готова к диалогу по этой проблеме, хотя и не намерена выдвигать собственных инициатив.

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Выход США из договора о РСМД
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