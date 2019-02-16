Лучшие на паркете. Что нужно знать о "Матче звезд" Единой лиги

В Москве 17 февраля на новой арене в Петровском Парке при аншлаге пройдет третий в истории "Матч Всех Звезд" мужской мультинациональной Единой лиги ВТБ. В нынешнем, юбилейном, десятом сезоне в этом турнире участвуют 14 клубов из России, Казахстана, Польши, Белоруссии, Латвии и Эстонии. "РГ" представляет воскресный праздник баскетбола со всеми подробностями.

Как выбирали составы

Составы команд "Звезды России" и "Звезды мира" выбирали за несколько этапов голосования болельщики, сотрудники регулярно пишущих о баскетболе ведущих СМИ нашей страны и других государств, представленных в турнире, а также непосредственно руководство Лиги.

На первом этапе голосования через социальные сети болельщики определили расширенные составы. Опираясь на мнение любителей баскетбола, СМИ (в том числе и "Российская газета") на второй стадии определения составов выразили свое видение, а затем четыре "уайлд кард" ("специальных приглашения") были выданы Лигой конкретным игрокам.

Вот составы играющих команд (звездочкой отмечены обладатели "уайлд кард").

"Звезды России": Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов* (оба - "Локомотив-Кубань", Краснодар), Иван Стребков (БК "Нижний Новгород"), Евгений Воронов ("Зенит", Санкт-Петербург), Никита Михайловский, Артем Забелин (оба - "Автодор", Саратов), Сергей Моня ("Химки", Московская область), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов* (все - ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС, Казань).

"Звезды мира": Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба - ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри ("Нижний Новгород"), Энтони Клеммонс ("Астана", Казахстан), Перрин Бьюфорд ("Автодор"), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики ("Химки"), Дорелл Райт ("Локомотив-Кубань"), Рашард Келли* ("Парма", Пермский край), ДиЭнджело Харрисон* ("Енисей", Красноярск). Увы, выбранный игрок "Зенита" Джален Рэйнольдс в матче участия принять не сможет - по сугубо личным причинам. Его заменит защитник эстонского "Калева" Янари Йоэсаар.

Кто тренеры

Лига сама выбрала наставников команд - "Звездами России" будет управлять рулевой красноярского "Енисея" Олег Окулов, "Звездами мира" - главный тренер казанского УНИКСа греческий специалист Димитрис Прифтис.

Они и выбрали стартовые составы своих команд. Решение Окулова: Кулагин - Воронов - Моня - Курбанов - Клименко. Пятерка от Прифтиса: Родригес - Смит - Райт - Мики - Рэйнольдс. Кто выйдет вместо изначально выбранного Прифтисом Рэйнольдса - узнаем уже в день "Матча Звезд".

Кто выступит в конкурсах

В перерывах "Матча Звезд" пройдут зрелищные конкурсы по броскам в кольцо сверху (так называемый "данк-контест") и по дальним броскам.

Вот квартет участников соревнования "дальнобойщиков": лучший за всю историю Единой лиги бомбардир Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань"), Дорелл Райт ("Локомотив-Кубань"), Кристиан Китсинг ("Калев", Эстония), Артис Ате (ВЭФ, Латвия).

Лига сделала выбор в пользу игроков, у которых наиболее высокий процент попаданий с дуги в матчах Единой лиги и в остальных официальных турнирах - еврокубках или, как в случае с прибалтами, местных лигах. Правила традиционные: каждому баскетболисту дается ровно одна минута, чтобы совершить 25 дальних бросков - по пять с каждой точки. Эти точки, где находятся стойки с мячами, расположены в углах площадки, на так называемых позициях слева и справа "под 45 градусов" и на перпендикуляре к середине лицевой линии - "в лоб". Попадание первыми четырьмя мячами с каждой стойки оценивается в один балл, последний "призовой" - два очка. Таким образом максимально возможный результат - 30 баллов. После предварительного раунда в финал выйдут два игрока, показавшие лучшие результаты.

Конкуренты "данк-контеста": Янари Йоэсаар ("Калев"), Виталий Лютыч ("Цмоки-Минск"), Вячеслав Зайцев ("Химки"). Зенитовец Рэйнольдс тоже изначально был выбран для участия в этом конкурсе. Его заменит Кендрик Перри из "Нижнего Новгорода".

Результативный бросок сверху оценивается каждым из представителей жюри по 10-балльной системе. Нерезультативный бросок - без оценки.

Цитата

Илона Корстин, генеральный директор Единой лиги, многократная чемпионка Европы:

- С гордостью сообщаю, что все билеты на трибуны "ВТБ Арены" распроданы! 17 февраля на "Матче Всех Звезд" в Москве ожидается аншлаг. Рада, что мы смогли продолжить приятную традицию - в предыдущие два сезона и в Сочи, и в Санкт-Петербурге у нас были полные трибуны.

Где будем смотреть по ТВ

17 февраля, воскресенье

"Матч ТВ"

16.40 - 19.50. "Матч звезд" Единой лиги. Прямая трансляция.