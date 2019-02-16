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16.02.2019 12:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Первый полуфинал конкурса "Лидеры России" по ЦФО стартовал в Подмосковье

Текст: Галина Мисливская
Участники первого полуфинала конкурса "Лидеры России" по Центральному федеральному округу приступили к выполнению тестовых заданий в подмосковном Аносине. Очные тестирования пройдут в течение двух дней, результаты станут известны 18 февраля.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии открытия первого полуфинала конкурса "Лидеры России" среди регионов Центрального федерального округа. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии открытия первого полуфинала конкурса "Лидеры России" среди регионов Центрального федерального округа. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии открытия первого полуфинала конкурса "Лидеры России" среди регионов Центрального федерального округа. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Как рассказал на церемонии открытия первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, в этом году интерес к конкурсу выше, на него поступило 227 тысяч заявок, причем без малого треть - из регионов ЦФО. Поэтому было принято решение провести два полуфинала и допустить до них 900 человек вместо 600, как было год назад, чтобы не ограничивать возможности участников из самого активного округа.

"Шансов больше, но конкуренция очень высокая", - отметил Кириенко.

Одно из новшеств этого года - обязательный повторный тест для всех претендентов на участие в полуфиналах, в прошлом году он проводился выборочно. Это делается для того, чтобы конкурсанты "на очном ретесте подтвердили честность и справедливость тех оценок, которые получены на дистанционном этапе". "Кстати, не все это прошли, в среднем 16 процентов по стране не подтверждают результаты", - сообщил Кириенко. "Желающие сделать карьеру, смухлевав, нам не нужны, такие лидеры нам не нужны", - добавил он.

Фото: Аркадий Колыбалов
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По итогам повторного контрольного тестирования к участию в первом полуфинале в ЦФО допущены 386 человек. Из них 162 представляют Москву, 90 - Подмосковье, 21 - Воронежскую область, 15 - Липецкую область, по 12 - Брянскую и Рязанскую области, 11 - Владимирскую область, Тульскую и Ярославскую области - по 9, Тверскую и Смоленскую - по 7, Ивановскую и Калужскую - по 6, Орловскую - 5, Белгородскую и Тамбовскую - по 4, Курскую - 3 человека. В числе полуфиналистов трое иностранцев - граждан Беларуси, Казахстана и Украины.

В субботу и воскресенье участники пройдут очные оценочные испытания. Пока их содержание держится в секрете, ведь впереди - еще один полуфинал, он стартует 19 февраля.

Сергей Кириенко отметил, что цель конкурса не в поиске кадров на высокие руководящие позиции. Главное - выявление и поддержка талантливых управленцев. Тем не менее, государственные и коммерческие структуры внимательно следят за ходом конкурса и охотно трудоустраивают его участников. По словам первого замглавы кремлевской администрации, из ста победителей прошлого года более 80 получили высокие назначения, среди них - два губернатора и несколько заместителей федеральных министров.

В этом году партнерами конкурса "Лидеры России" стали 20 крупнейших российских компании - Сбербанк, "Газпром-нефть", "Лукойл", РЖД, "Росатом", "Ростех", "Роснефть" и другие. Они добавили на стадии полуфинала "практические кейсы" к уже имеющейся теоретической части конкурсных заданий. "Весь финал построен на заданиях, которые дали компании-партнеры, то есть это реальные, сложные управленческие кейсы", - сообщил Кириенко.

В Ростове начались соревнования будущих управленцев России

Кроме того, кадровые службы этих компаний уже провели более 700 собеседований с участниками полуфиналов в других федеральных округах. "В стране высокий спрос на квалифицированных, честных, порядочных, преданных своей стране и профессиональных управленцев", - отметил первый замглавы администрации президента. "Это открывает для вас огромные возможности", - добавил он.

Представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев посоветовал участникам обратить внимание на регионы. По его мнению, там больше шансов реализовать себя, чем в столице и Подмосковье. По его мнению, одна из задач конкурса - сломать устойчивую, но неправильную формулу "когда ты работаешь, работать не с кем, когда ты ищешь работу, не можешь устроиться". Полпред готов лично знакомить участников конкурса с губернаторами, чтобы квалифицированных руководящих кадров на местах становилось больше.

Еще одно нововведение этого года - реализация социального проекта в рамках выполнения конкурсного задания "Сердце лидера". Как рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров, участники порадовали разнообразием подходов к этому заданию. В числе наиболее интересных он назвал проект, в ходе которого "ребята ездят по домам престарелых и записывают истории пожилых людей".

"Оказалось, что там находятся зачастую люди, у которых фантастическая история, которые разрабатывали крупные промышленные проекты в нашей стране, которые решали государственные задачи. Этот опыт пригодится молодым людям", - считает Комиссаров.

Полуфиналы в ЦФО завершают эту стадию конкурса "Лидеры России". В середине марта в Сочи пройдет финал, который определит сотню лучших участников. Финалисты получат по миллиону рублей на повышение квалификации в любом российском вузе, а победители - также право на прохождение годичной стажировки у одного из наставников конкурса. В этом году их круг расширился, среди новых наставников - спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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