Первый полуфинал конкурса "Лидеры России" по ЦФО стартовал в Подмосковье

Участники первого полуфинала конкурса "Лидеры России" по Центральному федеральному округу приступили к выполнению тестовых заданий в подмосковном Аносине. Очные тестирования пройдут в течение двух дней, результаты станут известны 18 февраля.

Как рассказал на церемонии открытия первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, в этом году интерес к конкурсу выше, на него поступило 227 тысяч заявок, причем без малого треть - из регионов ЦФО. Поэтому было принято решение провести два полуфинала и допустить до них 900 человек вместо 600, как было год назад, чтобы не ограничивать возможности участников из самого активного округа.

"Шансов больше, но конкуренция очень высокая", - отметил Кириенко.

Одно из новшеств этого года - обязательный повторный тест для всех претендентов на участие в полуфиналах, в прошлом году он проводился выборочно. Это делается для того, чтобы конкурсанты "на очном ретесте подтвердили честность и справедливость тех оценок, которые получены на дистанционном этапе". "Кстати, не все это прошли, в среднем 16 процентов по стране не подтверждают результаты", - сообщил Кириенко. "Желающие сделать карьеру, смухлевав, нам не нужны, такие лидеры нам не нужны", - добавил он.

По итогам повторного контрольного тестирования к участию в первом полуфинале в ЦФО допущены 386 человек. Из них 162 представляют Москву, 90 - Подмосковье, 21 - Воронежскую область, 15 - Липецкую область, по 12 - Брянскую и Рязанскую области, 11 - Владимирскую область, Тульскую и Ярославскую области - по 9, Тверскую и Смоленскую - по 7, Ивановскую и Калужскую - по 6, Орловскую - 5, Белгородскую и Тамбовскую - по 4, Курскую - 3 человека. В числе полуфиналистов трое иностранцев - граждан Беларуси, Казахстана и Украины.

В субботу и воскресенье участники пройдут очные оценочные испытания. Пока их содержание держится в секрете, ведь впереди - еще один полуфинал, он стартует 19 февраля.

Сергей Кириенко отметил, что цель конкурса не в поиске кадров на высокие руководящие позиции. Главное - выявление и поддержка талантливых управленцев. Тем не менее, государственные и коммерческие структуры внимательно следят за ходом конкурса и охотно трудоустраивают его участников. По словам первого замглавы кремлевской администрации, из ста победителей прошлого года более 80 получили высокие назначения, среди них - два губернатора и несколько заместителей федеральных министров.

В этом году партнерами конкурса "Лидеры России" стали 20 крупнейших российских компании - Сбербанк, "Газпром-нефть", "Лукойл", РЖД, "Росатом", "Ростех", "Роснефть" и другие. Они добавили на стадии полуфинала "практические кейсы" к уже имеющейся теоретической части конкурсных заданий. "Весь финал построен на заданиях, которые дали компании-партнеры, то есть это реальные, сложные управленческие кейсы", - сообщил Кириенко.

Кроме того, кадровые службы этих компаний уже провели более 700 собеседований с участниками полуфиналов в других федеральных округах. "В стране высокий спрос на квалифицированных, честных, порядочных, преданных своей стране и профессиональных управленцев", - отметил первый замглавы администрации президента. "Это открывает для вас огромные возможности", - добавил он.

Представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев посоветовал участникам обратить внимание на регионы. По его мнению, там больше шансов реализовать себя, чем в столице и Подмосковье. По его мнению, одна из задач конкурса - сломать устойчивую, но неправильную формулу "когда ты работаешь, работать не с кем, когда ты ищешь работу, не можешь устроиться". Полпред готов лично знакомить участников конкурса с губернаторами, чтобы квалифицированных руководящих кадров на местах становилось больше.

Еще одно нововведение этого года - реализация социального проекта в рамках выполнения конкурсного задания "Сердце лидера". Как рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров, участники порадовали разнообразием подходов к этому заданию. В числе наиболее интересных он назвал проект, в ходе которого "ребята ездят по домам престарелых и записывают истории пожилых людей".

"Оказалось, что там находятся зачастую люди, у которых фантастическая история, которые разрабатывали крупные промышленные проекты в нашей стране, которые решали государственные задачи. Этот опыт пригодится молодым людям", - считает Комиссаров.

Полуфиналы в ЦФО завершают эту стадию конкурса "Лидеры России". В середине марта в Сочи пройдет финал, который определит сотню лучших участников. Финалисты получат по миллиону рублей на повышение квалификации в любом российском вузе, а победители - также право на прохождение годичной стажировки у одного из наставников конкурса. В этом году их круг расширился, среди новых наставников - спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.