Три ТЦ в Москве проверили после угрозы минирования

Сотрудники полиции проверили три московских торговых центра после того, как неизвестные сообщили об их возмомном минировании.

Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.

По информации агентства, на наличие взрывчатых веществ проверили ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского, улице Миклухо-Маклая и Севастопольском проспекте. Как добавляет РИА Новости, аналогичные сообщения поступили в адрес ТЦ "Атриум". Отмечается, что угрозы не подтвердились.

Кроме этого, правоохранители проверяют еще один торговый центр "Капитолий"на Правобережной улице.