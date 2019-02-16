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16.02.2019 18:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ярославской колонии №1 нашли новое видео с нарушениями

Текст: Антон Валагин (Ярославль)

Сотрудники ФСИН нашли в ярославской ИК-1 видеозапись, зафиксировавшую нарушения законодательства со стороны сотрудников и осужденных.

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Содержимое видео не раскрывается. Назначена служебная проверка, ролик направлен в следственные органы для правовой оценки найденных материалов и принятия процессуального решения, сообщили в региональном управлении службы. По данным ТАСС, на видео запечатлены методы психологического воздействия, применяемые к преступникам.

Напомним, летом 2018 года ярославская ИК-1 оказалась в центре скандала с пытками осужденных. Видеорегистратор одного из сотрудников колонии зафиксировал избиение Евгения Макарова. В экзекуции принимали участие более десятка сотрудников ФСИН. Позже к возбужденному уголовному делу приобщили еще одно видео об избиениях в колонии. 16 сотрудникам колонии предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий.

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