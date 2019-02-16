Еще в одном районе Хабаровского края ввели противопожарный режим

В Советско-Гаванском районе Хабаровского края введен особый противопожарный режим, сообщает региональное ГУ МЧС. Это сделано "в превентивных целях для недопущения возникновения природных пожаров".

Ранее подобная мера была принята в Ванинском районе.

Нынешней зимой на юге края и на юго-восточном побережье Татарского пролива сложилась аномальная ситуация - снежного покрова практически нет. Из-за этого то и дело загорается сухая трава, уже зарегистрированы первые лесные пожары.

Жителям региона рекомендуют строго соблюдать правила пожарной безопасности. За их нарушение предусмотрены штрафы до четырех тысяч рублей для простых граждан, до 30 тысяч - для должностных лиц и до трехсот - для юридических.