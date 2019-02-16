Новости

В Приморье осуждены пятеро браконьеров из КНДР 08:09
В Хабаровском крае чиновник обогатился на "мертвых душах" 07:55
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на три километра 07:40
Сообщение об увольнении стало причиной стрельбы в Иллинойсе 07:39
Еще в одном районе Хабаровского края ввели противопожарный режим 07:30
В Магадане пожарный спас двух человек в свой выходной 07:08
Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90М 07:05
В Бурятии шаман спас бабушку и ребенка из горящего дома 06:56
Видео: Электронная сигарета загорелась на борту самолета в США 06:36
В Китае более 10 человек оказались под завалами рухнувшего дома 06:21
В Благовещенске пожар на складе потушили спустя сутки 06:07
Генерал США заявил о возможном выводе из Афганистана тысячи военных 05:58
В Приамурье два человека погибли в ДТП 05:45
Конгресс США инициировал расследование после введения Трампом ЧП 05:28
Полпредство президента в ДФО переедет во Владивосток к сентябрю 05:23
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6 05:19
Землевладельцы Техаса подали в суд на Трампа из-за строительства стены 05:13
Мюллер рекомендовал отправить Манафорта в тюрьму на 24 года 05:05
СМИ: Пентагон создаст буферную зону на северо-востоке Сирии 04:38
Fitch подтвердило рейтинг РФ на уровне "BBB-" 04:06
Испанские полицейские задержали более трех тонн кокаина 03:53
Число жертв стрельбы в Иллинойсе достигло пяти 03:34
Стрелявший по людям в Иллинойсе мужчина мертв 02:56
Харьковский пенсионер обругал Порошенко в ответ на признание в любви 02:40
Судан остался без электричества 02:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
16.02.2019 07:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Еще в одном районе Хабаровского края ввели противопожарный режим

Текст: Юлия Гарднер

В Советско-Гаванском районе Хабаровского края введен особый противопожарный режим, сообщает региональное ГУ МЧС. Это сделано "в превентивных целях для недопущения возникновения природных пожаров".

В Приморье на границе с нацпарком "Земля леопарда" произошел пожар

Ранее подобная мера была принята в Ванинском районе.

Нынешней зимой на юге края и на юго-восточном побережье Татарского пролива сложилась аномальная ситуация - снежного покрова практически нет. Из-за этого то и дело загорается сухая трава, уже зарегистрированы первые лесные пожары.

Жителям региона рекомендуют строго соблюдать правила пожарной безопасности. За их нарушение предусмотрены штрафы до четырех тысяч рублей для простых граждан, до 30 тысяч - для должностных лиц и до трехсот - для юридических.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Fitch подтвердило рейтинг РФ на уровне "BBB-"
В Конгресс США внесен законопроект о запрете выхода из ДРСМД
Девочка из России погибла на Тенерифе, упав с третьего этажа
Путин отметил профессионализм и мужество советских воинов-афганцев