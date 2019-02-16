Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на три километра

Вулкан Карымский на Камчатке в субботу днем выбросил столб пепла на высоту до трех километров.

Шлейф от выброса распространился на 55 километров к юго-востоку от исполина, сообщили "Интерфаксу" в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По данным МЧС, пеплопада в населенных пунктах региона не зафиксировано. Карымскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится исполин в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.