Назван регион ДФО с самыми дорогими квартирами

Эксперты ЦИАН составили рейтинг регионов ДФО с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке.

При анализе использовались данные по объектам недвижимости, которые находятся в продаже на текущий момент. При этом были исключены квартиры в новостройках и на "вторичке" без отделки.

Как выяснилось, самое дорогое жилье - в Приморском крае. Этот же субъект единственный из всех на Дальнем Востоке входит в топ-20 регионов с самыми высокими ценами на вторичном рынке.

Квартира во Владивостоке с видом на Амурский залив площадью 256,5 квадратных метра с отделкой в классическом стиле, сауной, полной меблировкой обойдется в 67 миллионов рублей.

Второе место в рейтинге занимает Хабаровский край. Здесь жилье в региональном центре на улице Фрунзе можно приобрести за 27,99 миллиона рублей. Его площадь - 203 "квадрата".

"Лот находится в двух уровнях, соединенных красивой винтовой лестницей, с дизайнерской отделкой, в которой сочетаются элементы стиля Прованс и сдержанные японские и скандинавские мотивы", - сообщает пресс-служба компании.

"Бронза" - у Амурской области. Квартиру площадью 156,5 квадратных метра в жилом комплексе "Дом на Набережной" Благовещенска предлагают купить за 27,5 миллиона рублей. Дополнительный бонус - вид на Амур и расположенный на противоположном берегу Китай.

Четвертое и пятое места отданы Сахалинской области и Якутии. Здесь на продажу выставлено жилье за 25 и 18 миллионов рублей соответственно. За ними следуют Магаданская область с квартирой за 17 миллионов и Камчатский край (15 миллионов).

Десятку в рейтинге замыкают Забайкалье, Бурятия и ЕАО. Самая дорогая жилплощадь в Биробиджане продается за 7,9 миллиона рублей.