В Благовещенске пожар на складе потушили спустя сутки

Пожарные справились с крупным пожаром на складе торговой базы "Амур" в Благовещенске, который возник более суток назад.

Сообщение о возгорании поступило в пятницу, в 5:45 утра. Горели товары широкого потребления и бытовой химии. В 18:50 огонь удалось локализовать на площади в одну тысячу квадратных метров.

"По состоянию на 09:30 субботы огнеборцы полностью ликвидировали пожар на базе "Амур", - сообщает региональное ГУ МЧС.

В тушении участвовали 107 человек и 25 единиц техники.

Ранее сообщалось, что из-за задымления уроки в городской школе № 27 пришлось прекратить.